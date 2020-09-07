كوفيد 19 المستبد والمستغل!

بات من الواضح أن التسمية الصحيحة لفيروس كورونا هي كوفيد 19 المستبد وليس المستجد!، وجاء في كتاب طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد لعبد الرحمن الكواكبي، أن أقبح أنواع الاستبداد هو استبداد الجهل على العلم واستبداد النفس على العقل، وقد حدث!

ومُستَبِدّ: (اسم) فاعل مِن اِسْتَبَدَّ ومُستبَدّ: اسم المفعول من استبدَّ، وبَدَّدَ، يبدِّد، تَبْديدًا، فهو مُبدِّد، وهل هناك أكثر من ذلك تبديداً في الأرواح والأموال؟! والمفعول مُبدَّد، وهل هناك أكثر من ذلك امتهاناً لعلم الإنسان؟!

وبَدَّدَ أمْوَالَهُ هَباءً: صَرَفَها.. صرفها في صنع القنابل والصواريخ والراجمات، فلما جاء الفيروس مات!

وأما البَدَدُ فهو الحاجة، وما أحوجنا للقاح أو علاج! والبَدَدُ الطَّاقة، وما أحوجنا لها وكل العباد!

واستبدَّ الشَّخصُ بالأمر: تعسَّف، وانفرد به مِن غير مُشاركٍ له فيه، وهو هنا الفيروس، واِسْتَبَدَّ بِهِ القَلَقُ: اِسْتَوْلَى عَلَيْهِ، وهو هنا الانسان! والخلاصة استبدَّ الأمرُ بالشَّخصِ: غلبه فلم يَقدرْ على ضَبْطِه!

وتبدَّد الشَّيءُ مُطاوع بدَّدَ: ضاع، تفرّق، تشتّت تبدَّد القومُ، وهو في حالتنا ما نراه من فرقة ومن خلاف حول اللقاح.. وتبدَّدَ القومُ الشيءَ: اقتسموه حِصصاً، وهو ما نراه الآن بين الروس والأمريكان والصينيين والألمان!

واِنْتَفَضَ ضِدَّ الاسْتِبْدَادِ: أَي الظُّلْمِ، القَهْر، العُدْوَان، التَّعَسُّف، الناتج من وعن كوفيد المستبد لم نرَ شيئاً منه حتى الآن!

وتبدُّد الشخصيَّة: اضطراب ذهنيّ يجعل المرء يشعر بأنّه لم يصبح هو ذاته وبأن إحساساته وأفكاره غريبة عنه. فاللهم ألهمنا الثبات، والاستقرار.. وتَبَدُّدُ الأَحْزَانِ: تَلاَشِيهَا.. اللهم آمين!

*نقلا عن "المدينة"