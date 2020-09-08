جامعة المؤسس.. وأفضل 100 جامعة عالمياً

تعتبر الجامعات من الصروح العلمية التي تفتخر بها العديد من الدول حول العالم، وهي المكان الذي يتم من خلاله تقديم الكوادر البشرية المتعلمة والتي تساهم في تحقيق رؤية وخطط التنمية المختلفة، وهذا ما تسعى إليه جامعة الملك عبد العزيز منذ أكثر من خمسة عقود، حيث شهدت الجامعة العديد من الإنجازات وتطورت تطوراً كبيراً ساهم في جعلها من أكبر جامعات المملكة من حيث أعداد الطلاب والطالبات الذين يبلغون قرابة الـ 100 ألف طالب وطالبة ويدرسون في 40 كلية سواء من خلال نظام الانتظام أو نظام الانتساب الذي كان لها الريادة في تطبيقه وساهم في التيسير على الكثير من الطلاب والطالبات الراغبين في إكمال تعليمهم من مختلف مناطق المملكة.

إنجازات جامعة المؤسس لم تقتصر على ريادتها العربية في التصنيفات الدولية المتميزة وحصدها المركز الأول على مستوى جامعات العالم العربي في تصنيف Q5 عن قائمة أفضل جامعات العالم لعام 2021 بل تمكُّنها أيضاً من التقدم 43 مركزاً عن العام الماضي بتحقيقها المركز 143 على مستوى جامعات العالم إضافة إلى دخولها ضمن قائمة أفضل 150 جامعة على مستوى العالم حسب تصنيف شانغهاي الدولي لجامعات العالم، كما تمكنت مطلع هذا العام من حصد المرتبة الأولى عربياً ومحلياً في تصنيف U.S News

الأمريكي ضمن 1500 جامعة عالمية وتمكنت مؤخراً من التربع على المركز الأول محلياً وعربياً حسب تصنيف التايمز العالمي للجامعات 2021.

لم تأتِ تلك المراكز المتقدمة من فراغ، فالجامعة تثبت تميزها يوماً بعد يوم في كافة المجالات الأكاديمية والمحافل الدولية كما أنها تستقطب الكفاءات العلمية المتميزة للتدريس وتعمل على تحقيق الجودة المطلوبة وفق المعايير الدولية وتمكِّن الطلبة من اكتساب مهاراتهم الفكرية والمهنية من خلال بناء جسور التواصل معهم داخل وخارج الجامعة،

وبالرغم من أهمية تحقيق الجامعة لتلك المراكز المتقدمة وفق التصنيفات العالمية المختلفة إلا أن هذا الأمر لا يعد غاية محددة تسعى لها الجامعة، ولكنه في الوقت نفسه هو وسيلة هامة تستخدمها مختلف جامعات العالم للتطوير من إمكاناتها المختلفة وتحسين الدراسة الجامعية وفق المعايير العالمية والسعي نحو رفع مستوى الأداء الأكاديمي والبحث العلمي.

إن توالي الإعلان عن وجود الجامعة في مراكز متقدمة من تصنيفات دولية علمية متنوعة يؤكد بأن الجامعة تسير بخطى حثيثة ووفق إستراتيجية واضحة وخطط طموحة نحو الريادة العالمية والتواجد ضمن أفضل 100 جامعة في العالم، وذلك في سبيلها لبناء مجتمع المعرفة والمساهمة في أن تكون أداة علمية تمكِّن المجتمع من النمو والازدهار وتساعد في إعداد قادة المستقبل في كافة المجالات المختلفة.

*نقلا عن "المدينة"