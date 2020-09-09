نفسك أولاً..

العلم والخبرة لا يحتاجان إلى أن تفكر في غيرك فإن ذلك مضيعة للوقت..



النجاح هو أن تفكر في نفسك وتنمّي قدراتك وتعمل على أن تكون موفقاً بقدر استطاعتك..



إن الوقت الذي تبذله في التطوير له فوائد وعوائد ويصقل مهاراتك..



سوف تكتشف أنك صاحب رؤية..



لا تستخف بما فكَّرت فيه ولا تستهجنْ قدرتك على التفوق..



سوف تبدعُ وستكون لك أولويات في فائدة مجتمعك وأهلك وقبل ذلك نفسك..



امضِ في طريق الخير لتصل إلى الخير والنجاح..



لا تلتفتْ كثيراً لأولئك الانهزاميين أو القلقين أو الخائفين، فإنهم في طريق مظلم غير طريقك الذي رسمت..



تحصَّلْ على المعلومات من مصادرها وبوسائلها.. فإن ثقافتك النفسية ستؤدي بك إلى ثقافتك العملية والإنتاجية..



هل تعلم أن أسهل طريق للنجاح يأتي منك بأن تكون خلوقاً.. صادقاً.. أميناً.. محبّاً..



إن النجاح يهرول للحاق بك.. وكل نجاح يزعم أنه سابق.. وفي الحقيقة أنت الذي سبقت..



عندما يتحقق لك بعض ما تطمح فيه فإن نزعة النرجسية ستطل عليك من زوايا مختلفة لا تتحلى بها..



توافقْ مع نفسك.. واخلق انسجاماً من عقلك وقلبك..



وتغلَّبْ على شهواتك، فالشهرة شهوة.. والثروة شهوة.. والأكل شهوة.. وغيرها كثير..



آخر ما أقول لك هنا وأركز عليه.. أن تكون على علاقة وثيقة مع والديك ومع إخوانك وأهلك وكل من تعرف..



هذا هو البر.. والبر هو مفتاح الطريق المستقيم..



واعلم أن إدارتك لنفسك أصعب من إدارتك للآخرين..



وإذا أدرتها بإتقان أصبحت إرادتك احترام الآخرين في كل مكان..

نقلاً عن "المدينة"