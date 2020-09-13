العين.. إنجاز وإعجاز

• ارتسمت أمامي صورة المكان وأهل المكان عندما أُعلن رسمياً تأهل العين إلى دوري الكبار.

• الصورة تحكي الواقع، والإنسان يردد بصدق لأي مارٍّ من هناك «مرحباً هيل عداد السيل»، وكان لزاما عليَّ أن أكون جزءا من فرحة الباحة بـ«عين» رياضتها التي أغرتنا أن نكتب لها وعنها شعراً متناغماً مع المكان وأهله المبدعين.

• في أعوام قليلة ونادرة فعل نادي العين ما لا يفعله من سبقوه بسنوات وسجل اسمه بمداد من ذهب في لوحة لا تحتفي إلا بالعظماء.

• خذوا هذه المعلومة ولا تكتفوا بقراءة العام والتاريخ بل تأملوا القفزات وبعدها رددوا دون نشاز في النطق والغناء يا عيون الكون غضي بالنظر، ولا بأس أن تمعنوا النظر في العين ليزداد جمال الكلام ..

• تقول المعلومة: 2016 (درجة ثالثة)، 2018 (درجة ثانية)، 2019 (درجة أولى)، 2020 (دوري المحترفين).

• والقفزات لا شك أن وراءها عملا جبارا بذله المخلصون ويا كثرهم في صديقة الغيم والمطر والكرم الباحة.

• هل تعلمون ماذا يعني أن يلعب فريق العين في دوري المحترفين؟

• يعني قفزات مهمة للمنطقة من حيث تنامي الرياضة وازدهارها والتعريف بالباحة من خلال نقل تلفزيوني للعالم العربي والخليج سيما أن دورينا متابع بكل تفاصيله بشكل كبير.

• مثلما نقول، إن الرياضة واجهة دول هي كذلك للمناطق، والباحة ممثلة في سفيرها العين جاهزة بعد شهرين لاستقبال زوارها المتبارين مع ممثلها الذي سيكون مدعوما بجمهور كبير قد لا يتسع له الملعب لكن ستتسع قلوب أهل الباحة لكل زوارها كيف لا وهم رمز السماحة والكرم.

• محظوظة الباحة بأمير مثقف وواعٍ ورياضي، أي أن الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز سيشكل بدعمه وتوجيهاته رافداً للعين الذي يمثل تأهله إحدى هدايا الأمير حسام للمنطقة وأهلها.

• ليلة التأهل تواصلت مع رئيس نادي العين الشاب مازن معيض رداد مباركاً ومهنئاً فوجدت نفسي أمام شاب التأهل عنده نتيجة وليس هدفا، حيث قال: صعدنا لنبقى، وهنا أدركت أن العين التأهل عنده وسيلة للوصول إلى الغاية الأكبر.

• «الطموح بعيد والنظرة بعيدة» هكذا تشكل انطباعي بعد حديثي مع رئيس نادي العين الذي يجب أن يدعم من الباحة وأهلها.

• يقول الشاعر غرم الله الصقاعي (رحمه الله) عن «الباحة»:

‏يا باحة الحسن والتاريخ يشفع لي

‏إني عشقتك إنساناً ومنتسبا

‏ففيك من كل حسن تفخرين به

‏حسن الطبيعة للحسن الذي جُلبا

‏هذي جبالك كف الغيم راقصها

‏فعربد الماء في وديانها عذبا

‏والأرض تختال في ألوان بهجتها

‏تستقبل الضيف بأثوابها القشبا

• أخيراً: ‏لا تغلبك الشكوك ما أحب إلا أنت.

*نقلا عن "عكاظ"