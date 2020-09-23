اليوم الوطني والتنمية الاقتصادية

اليوم الوطني ذكرى عظيمة لترسيخ وحدة ولحمة وترابط المملكة العربية السعودية، فوحدتنا أهم مكاسبنا الوطنية، التي عمل من أجلها المؤسس المغفور له - بإذن الله - الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ومعه رجاله الأوفياء، الذين أخلصوا لله ثم للمليك والأمة والوطن، حيث وحدوا أرجاء بلادنا الغالية تحت راية التوحيد، رحمهم الله جميعا وجزاهم عنا خير الجزاء.

ولقد كان توحيد المملكة العربية السعودية على أسس دينية وإنسانية وحدت وآخت بين السعوديين لبناء دولة حديثة، لذلك عندما تظهر تحديات تهدد وحدتنا؛ فإنه يجب علينا جميعا العمل لمواجهتها بحزم وعزم؛ لتذليلها، لتزداد قوتنا في كافة النواحي؛ لما في ذلك من الخير لبلادنا الغالية وللعالمين العربي والإسلامي، بل وللعالم كله. مناسبة وذكرى اليوم الوطني التسعين تعزيز لوحدتنا وتحفيز لرؤيتنا الواعدة بالخير والتقدم والرقي لبلادنا الغالية، في ظل قيادتنا الرشيدة، وشعبنا الوفي الملتزم بتحقيق أهداف الرؤية.

تبذل المملكة جهودا عظيمة في تنويع القاعدة الاقتصادية؛ لخفض الاعتماد على إيرادات النفط. وتعد الرؤية الطموح 2030 خارطة الطريق نحو إستراتيجية التنويع الاقتصادي. ولقد برزت المبادرات الطموحة في السنوات الست الأخيرة، منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قيادة المملكة، حيث تسير في هذا الاتجاه الطموح لتعزيز رؤية 2030.

يعد مشروع «نيوم» العالمي الرائد من مشاريع التنمية التي ستنقل المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا وتكنولوجيا وبيئيا وحضاريا وإبداعيا، وذلك بعد إنجازه، حيث العمل فيه قائم على قدم وساق. وهذا المشروع العملاق أحد المبادرات الطموحة للقيادة السعودية لتحقيق رؤية 2030. يركز مشروع «نيوم» على 9 قطاعات استثمارية متخصصة، وهي مستقبل الطاقة والمياه ومستقبل التنقل ومستقبل التقنيات الحيوية ومستقبل الغذاء ومستقبل العلوم التقنية والرقمية ومستقبل التصنيع المتطور ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي ومستقبل الترفيه ومستقبل المعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات.

أما مشروع البحر الأحمر، فإنه يعد من المشاريع العملاقة التي أعلن عنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتكون رافداً اقتصادياً للاقتصاد السعودي. إن إعلان إطلاق مشاريع سياحية عديدة تحت مسمى مشروع البحر الأحمر يعتبر دعماً اقتصادياً قوياً وجاذباً للمستثمرين من المملكة وخارجها، حيث ستستثمر فيه الحكومة ممثلة بصندوق الاستثمارات العامة وبالتعاون مع شركات عالمية متخصصة في قطاع السياحة والفندقة والضيافة، وذلك لتطوير منتجعات سياحية متميزة على ساحل البحر الأحمر وفي أكثر من 50 جزيرة طبيعية. وللمشروع فوائد اقتصادية كثيرة منها على وجه التحديد تطوير القطاع السياحي في المملكة للاستفادة من مليارات الريالات التي ينفقها السعوديون وغيرهم خارج المملكة في كل عام.

وتعتبر مباردة مشروع القدية الترفيهية من أكبر المشاريع الترفيهية في العالم، حيث كانت مبادرة ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان خطوة طموحة تحفز الاستثمار في المشاريع السياحية والترفيهية. ويلخص مشروع إنشاء أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية من نوعها على مستوى العالم، توجهات المملكة وآلية عملها خلال المرحلة المقبلة، لتعزيز الجوانب الاقتصادية والتنموية في المملكة، وإيجاد مصادر جديدة للدخل، تخفف من العبء على ميزانية الدولة بحوالي 100 مليار ريال، ينفقها المواطنون حالياً على الترفيه في الخارج كل عام. ويكشف مشروع القدية الترفيهية عن خطط صندوق الاستثمارات العامة للتوسع في المشاريع المحلية ذات الجدوى الاقتصادية الواعدة، التي تفيد الوطن والمواطن، وتدر دخلاً كبيراً على خزينة الدولة، إلى جانب توفير عدد كبير من الوظائف للمواطنين الراغبين في العمل، إضافة إلى توفير فرص استثمارية للأفراد والأسر المنتجة.

نقلاً عن "اليوم"