العقوبات الأمريكية مؤثرة جدا في إيران وإن أنكرت ذلك

لم ينقطع فرض العقوبات من قبل أمريكا على إيران منذ زمن طويل، وحتى عندما توقفت دول الاتحاد الأوروبي عن ذلك، ووقفت مع إيران في مطالباتها، بحجة أن لا يصح لأمريكا أن تفرض عقوبات عليها، وقد خرجت من الاتفاق النووي مع إيران، ولكن الواقع يختلف عن ما تدعيه إيران، فالعقوبات الأمريكية مؤثرة تأثيرًا كبيرًا في دولة إيران مما جعلها تعاني معاناة شديدة اقتصاديًا، ولا تجد من يشتري بترولها، ومحاولة بيعه بثمن رخيص في سوق سوداء يزيده ضررًا عليها ولا يحل لها مشكلة.

كما أن الولايات المتحدة الأمريكية إذا فرضت عقوبة على إيران، تفرض أيضًا على من يتعامل معها متجاهلا تلك العقوبات، مما يؤدي إلى صعوبات لاقتصادات تلك الدول، وما تعيشه إيران اليوم من الضعف الاقتصادي إنما هو بسبب ذلك، وإيران اعتادت الكذب في حالات كثيرة، فهي تدعي الانتصار على أمريكا وهي في الحقيقة تعيش هزائم متلاحقة منها، وتتوعد أمريكا بما لا تستطيع فعله أبدًا، وما تعانيه اليوم سياسيًا واقتصاديًا وسوء علاقاتها مع دول العالم كله بسبب تعنتها وتدخلها في سياسات الدول ودعم الإرهاب لخلق الزعزعة في تلك الدول، وكل من زار إيران أو تعامل معها يدرك ذلك، وإنكار الواقع مهزلة كما أن الكذب في واقع ما تعيشه الدولة لا ينفع ولعلها تزداد ضعفًا يومًا بعد يوم.

* نقلا عن "المدينة"