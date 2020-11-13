  • مباشر
اللغة

جامعة الفيصل.. إرث الضوء

جامعة الفيصل.. إرث الضوء

متابع الغاء المتابعة
عائشة عباس نتو

عائشة عباس نتو
نشر في: آخر تحديث:

حين تخطو نحو بوابة جامعة الفيصل تتمتم تلقائيًا.. الرحمة لروح الملك الفيصل، سلام لمشاريعه التعليمية، سلام لجامعة الفيصل في الرياض.. سلام لمؤسسة الملك فيصل الخيرية.

تقودك ممرات الجامعة، المشعّة بالضوء والمستقبل إلى يقين يسكن الروح، مفاده أنه ما من عمل يثير عندي الهيبة مثل التعليم.. الاستثمار فيه يمنحني معنى الثبات.. الاستثمار في العلم والتعليم استثمار في الإنسان، في كل زمان ومكان.

الإنسان المتعلم هو الذي يأخذ الكوكب لثرواته، وهو الذي يكتشف مدّخراته.. وكلما أضاءت روحه بإشعاع المعرفة كان أولى بالحضارة، وأقرب إلى إعمار هذا الكوكب.

نعم، يميل المتعلم الى الحصاد، مهما كانت النتائج.. أشرت بعيني لمن حولي وأكملت: سلام لمن تابع، وثابر، وأسس جامعة الفيصل.. سلام لمخرجاتها التى نافست خريجي الجامعات، محليًا وعالميًا، وأسبغت على اسم الوطن الرضا والأمان.. سلام لكل من ينشر في هذا الكون العلم، ويعزز الثقة في أبنائنا وبناتنا، فلا بهجة تعلو اليوم على خبر مشاركات ابنائنا العالمية التى سجلت في موسوعة جينيس.

في زيارتي بصحبة أخي د. ابراهيم نتو لجامعة الفيصل أنصتنا بحب ودهشة لحديث مفعم بالشغف مع طلابها، والشجن، والأمل، والأحلام، والفرح الروحي يأخذ الحواس إلى إنجازاتهم بنشوة وحماس، يستمدونها من دعم قيادات الجامعة المخلصين.

سلام لوطن دعم مسيرة التعليم في كل المراحل، وأسكننا وطنًا ينعم بضوء المعرفة ويباهي بها الأمم.

نقلا عن "المدينة"

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
عجلان

اختيار المحرريين

بعيداً عن كورونا.. مدير بعيداً عن كورونا.. مدير "الصحة العالمية" يواجه اتهامات إثيوبية
سفاح الجيزة يرشد عن مكان اختفاء جثة ضحيته الرابعة سفاح الجيزة يرشد عن مكان اختفاء جثة ضحيته الرابعة

الأكثر قراءة

تفاصيل مرعبة عن أغرب جريمة بمصر.. تفاصيل مرعبة عن أغرب جريمة بمصر.. "خطأ بسيط كشفها"
افتتاح متحف شقيق الأسد.. وطوابير السوريين تصطف على الخبز افتتاح متحف شقيق الأسد.. وطوابير السوريين تصطف على الخبز
ليفربول يدفن نظارة كلوب وحذاء فان ديك.. ويستخرجهما بعد 50 عاماً ليفربول يدفن نظارة كلوب وحذاء فان ديك.. ويستخرجهما بعد 50 عاماً
كل رعب كورونا حول العالم سببته كل رعب كورونا حول العالم سببته "ملعقة شاي".. أيعقل؟!
إسبانيا تعثر على 400 قبر لمسلمي الأندلس قبل 1300 عام إسبانيا تعثر على 400 قبر لمسلمي الأندلس قبل 1300 عام
بعيداً عن كورونا.. مدير بعيداً عن كورونا.. مدير "الصحة العالمية" يواجه اتهامات إثيوبية

قبل أن تذهب

"الجواز المناعي" بديلا عن "الباسبور" في زمن كورونا
"الجواز المناعي" بديلا عن "الباسبور" في زمن كورونا

اكتشف المزيد