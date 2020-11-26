  • مباشر
اللغة

وزيران ورسائل تفاؤل

وزيران ورسائل تفاؤل

متابع الغاء المتابعة

عبده خال
نشر في: آخر تحديث:

ظهور وزيري الإعلام، والمالية على منصات التواصل حملا بشائر في احتمالية تغير الأوضاع التي تهم الناس، ولذلك تفاعل معها المواطنون، مع يقين أن بلادنا مرت بأوضاع اقتصادية عاصفة، وبسرعة تتجاوز الظروف، وتعود إلى تأكيد أن الهدف الرئيسي هو رخاء المواطن، ولذا نحن على ثقة أن اجتياز هذه الظروف سيجعل الأوضاع في وضع أفضل، بما يخفف على المواطنين وتجاوز سنة 2020، بمصائبها، والتي جاءت كورونا أعلى سنامها.

وتوصية ولي العهد بظهور الوزراء على المنصات للتواصل مع أفراد الشعب هي خطوة لتوثيق العلاقة بين القرارات السياسية، وما يشغل الشعب من استفسارات.

ومن المفترض أن كل وزير يفصح عما يدور في وزارته، لكي يكون المواطن على علم بما يحدث، فحديث المسؤول يجلي الحقائق، وهذا أمر يفوّت على المحرضين أي دسيسة، أو الصيد في المياه العكرة.

والمواطن بحاجة إلى خلق حالة تفاؤل في جميع مناشط حياته، فما الجائحة، والأخبار الاقتصادية المربكة، واستهداف المملكة إعلامياً، والاعتداء الميداني، هي أمور يتم نفث الدسائس، والشائعات من خلالها، فتموج الحكايات في مواقع التواصل، ويظل المواطن في حالة دفاع حباً لوطنه، وامتلاك المعلومة تمكن الفرد من الردود المقنعة، مع احتفاظه بقناعته التي تلحم وحدة الدولة والشعب.

وأعتقد أن ظهور الوزراء في المنصات بشكل دوري سوف يفوّت على المحرضين كل زاوية ينطلقون منها من أجل التعكير، أو التحريض.

ومن البديهيات التغير في كل فترة زمنية من حال إلى حال، وقوة الاقتصاد تجعل القرارات السياسية آمنة، ولذا كان تواصل وزيري الإعلام والمالية، تواصلاً متفائلاً في العودة والتفكير بالأمور التي فرضها الواقع الاقتصادي العالمي.

*نقلا عن "عكاظ"

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
عجلان

اختيار المحرريين

اسمه حفر عميقا.. معلومات عن آخر رئيس وزراء سوداني منتخب اسمه حفر عميقا.. معلومات عن آخر رئيس وزراء سوداني منتخب
هدف لم يُنس لمارادونا.. وأشهر صورة مع حكم عربي! هدف لم يُنس لمارادونا.. وأشهر صورة مع حكم عربي!

الأكثر قراءة

الحلافي: سأستقيل.. وهذا ما حدث بين مايكون وأمرابط الحلافي: سأستقيل.. وهذا ما حدث بين مايكون وأمرابط
اتفاقية اقتصادية جديدة بين قطر وإيران تنذر بمزيد من التوتر اتفاقية اقتصادية جديدة بين قطر وإيران تنذر بمزيد من التوتر
تعاونوا مع دول أخرى.. تركيا ترفض منح الجنسية لـ50 إخوانياً تعاونوا مع دول أخرى.. تركيا ترفض منح الجنسية لـ50 إخوانياً
وفاة أسطورة كرة القدم مارادونا.. والأرجنتين تعلن الحداد وفاة أسطورة كرة القدم مارادونا.. والأرجنتين تعلن الحداد
السعودية.. قصة معلم توفي أمام طلابه خلال حصة عبر السعودية.. قصة معلم توفي أمام طلابه خلال حصة عبر "مدرستي"
دوريات قطرية تستوقف زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني دوريات قطرية تستوقف زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني

قبل أن تذهب

ما أهمية إدارة الخدمات العامة التي أعلنت فوز بايدن؟
ما أهمية إدارة الخدمات العامة التي أعلنت فوز بايدن؟

اكتشف المزيد