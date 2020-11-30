رؤية تتحقق وأرقام إسكانية تتجاوز المستهدفات

تحقيق المستهدفات المرسومة ليس غاية بحد ذاته، بل هو مؤشر يدل بما لا يدع مجالاً للشك على نجاح الاستراتيجية الموضوعة لرسم الأهداف وكيفية تحقيقها، كما تعد دليلاً على وضوح الرؤية وتوفر الحلول جميعها التي تضمن الثبات والاستدامة في مسار تحقيقها، هنا نتحدث عن تحقيق المستهدفات فقط، فماذا عن تجاوزها كما فعلت وزارة الإسكان؟

قطعت وزارة الإسكان مراحل من العقبات والتحديات التي واجهتها والتي كانت نتاج تراكمات لعقود طويلة من ضعف التخطيط والعشوائية، تجعل مهمة إيجاد الحل الجذري بتوفير المساكن وتقليص قوائم الانتظار التي امتدت لسنوات إلى الاستحقاق الفوري، ورفع نسبة التملك، ومعالجة الطلب المتزايد على المشروعات السكنية، وإيجاد الحلول التنظيمية والتقنية والتمويلية المناسبة في وقت قياسي، مستحيلة قياساً بحجم المتوقع منها وبحجم المهمة المسندة لها بتحقيق تطلعات رؤية 2030 لأكثر القطاعات الحيوية، إلا أنها استطاعت وبدعم لامحدود من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين –حفظهما الله- أن تقدم الحلول والبدائل الناجحة في أكثر القطاعات الحيوية تعقيداً بشهادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لترسم بنتائجها في قطاع الإسكان قصة نجاح غير مسبوقة من خلال تجاوز مستهدفاتها لعام 2020 في غضون عشرة أشهر، بحلول مبتكرة وتكاليف أقل وخدمات أفضل، حيث تمكنت من خدمة 319 ألف أسرة منذ يناير حتى أكتوبر الماضي، رغم أن المستهدف المحدد للعام كاملاً كان 300 ألف أسرة.

حرصت وزارة الإسكان على وضع سياسات استراتيجية لمنظومتها بقصد التحول في القطاع بتواؤم مع برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030، حيث شملت إيجاد سياسات للتمويل والدعم السكني للحصول على قرض عقاري مدعوم التكلفة، وسياسات دعم العرض لزيادة الوحدات السكنية والأراضي، وسياسة تطوير التشريعات والأنظمة، وسياسة تطوير الخدمات اللوجستية والتقنية لتسهيل رحلة التملك عبر منصة وتطبيق "سكني" وعبر مركز سكني الشامل عبر الاستحقاق الفوري، واهتمت بتعزيز توازن العرض والطلب على المساكن فأتاحت تنوع الخيارات والحلول السكنية المقدمة في 91 مشروعاً توفر 141 ألف وحدة سكنية متنوعة، و209 مخططات توفر 177 ألف أرض سكنية.

نجحت الوزارة في استقطاب المستفيدين ولفت انتباههم للاستفادة من منتجاتها وحلولها السكنية جميعها، لذلك نجد أنه وحتى شهر أكتوبر 2020 استفادت 71,855 أسرة من منتج الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص، كما تم إصدار 81,826 عقداً لأراضٍ سكنية في مختلف المدن والمحافظات والمراكز، إضافة إلى أكثر من 107 آلاف أسرة استفادت من خيار القرض العقاري المدعُوم لشراء وحدة سكنية جاهزة، ونحو 64,698 أسرة استفادت من القرض العقاري المدعُوم لخيار البناء الذاتي. تجاوز المستهدفات في وزارة الإسكان لم يقف عند هذا الحد فمن خلال ضخ المشروعات ووضع الحلول قد زادت حجم الاستثمار في القطاع بأكثر من 290 مليار ريال مقارنة بالمستهدف البالغ 87 مليار ريال، كما تضاعفت مشاركة البنوك والمؤسسات التمويلية في توفير القروض العقارية المدعومة من الدولة، حيث بلغت مساهمة البنوك في التمويل العقاري 100 % بعد أن كانت لا تتجاوز 35 %، وبلغ عدد القروض العقارية المُقدمة من الجهات التمويلية 208 آلاف عقد بقيمة تجاوزت 95 مليار ريال خلال 2020.

إن المنجزات تعكس الأثر الفاعل لرؤيتنا الطموحة رؤية 2030، وما انبثق عنها من برامج وخدمات متنوعة شملت مختلف القطاعات، بينها "برنامج الإسكان" الذي أثمر عن نتائج حقيقية واضحة للجميع، يأتي أبرزها وصول نسبة التملك السكني إلى 60 % حتى العام الجاري 2020، متجاوزة المستهدف المحدد بـ 8 %، وفي ظل ما نشهده من نجاحات مستمرة فإن المنتظر سيكون أكثر خلال الفترة المقبلة، ونشد على سواعدهم ونقول لهم: استمروا.

*نقلاً عن "الرياض"