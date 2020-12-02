تغريدة غرّد بها رفيق الدرب الغالي ونجم كرة الطائرة السعودية السابق فهد الحريشي بعد مواجهة "دربي الهلال والنصر" في الجولة الخامسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي انتهت هلالية بهدفين دون رد، وشهدت تفوقاً "أزرق" خالصاً، فتوقع الجميع أن تكون ردة فعل الفريق النصراوي قوية في نهائي كأس الملك، وأن يجد كبير آسيا وزعيمها صعوبة في إضافة البطولة 61 لإنجازاته التاريخية، إلا أن تغريدة الخبير الرياضي المتمرس لاعباً ومدرباً ورئيس اتحاد وعضو مجلس إدارة نادي فهد الحريشي سبقت الجميع، وأشارت إلى أن "الزعيم" لن يجد صعوبة في التفوق على منافسه وتكرر الفوز بعد خمسة أيام عندما قال: "السبت أسهل من الاثنين"، لأنه يعرف جيداً إمكانات لاعبي فريقه والعمل الاحترافي الذي يقوم به الجهازان الإداري والفني.

تغريدة محبوب الهلاليين وابنهم البار الحريشي كانت عبارة عن مقال يحكي الفوارق الفنية بين كبير آسيا وأقرب منافسيه، ففيها إشارة واضحة إلى النضج الفني الذي يعيشه الفريق "الأزرق" حالياً، والذي كان ثمرته ثلاث بطولات تاريخية غير مسبوقة خلال 12 شهراً فقط.

في مواجهة السبت كان الهلال الاكثر ذكاءً، وهو يلعب بأقل جهد وترك لمنافسه المجهود العالي فكان له ما أراد وهو اللقب الكبير.

ردة الفعل النصراوية بعد الخسارتين من الهلال كشفت الواقع الذي يعيشه "الأصفر" والذي أشار له عضو شرف النصر طلال الرشيد في حديث تلفزيوني عندما قال إن النصر ينفرد بخاصية دون سواه وهي "أننا نحارب بعض" فكل إدارة ترحل يحارب أنصارها الإدارة الجديدة، وهذا ما حدث من إدارة الدكتور السويكت والمشرف عبدالرحمن الحلافي التي تجد الدعم الكبير، وجلبت للفريق عناصر أجنبية ومحلية مميزة سيكون لها شأن في الكرة السعودية، وأطلقت المشروع النصراوي الذي يحتاج الدعم من الجميع، والصبر حتى تظهر؛ فالمشروع لا يمكن أن تجنى ثماره في يوم وليلة، فهو يحتاج إلى وقت طويل وتضحيات من الجماهير وأعضاء الشرف.

في مواجهة الكأس لم تكن الأخطاء التحكيمية مؤثرة فهي تدخل في عنوان الأخطاء جزء من اللعبة ولا يمكن أن تكون هناك مباريات بدون أخطاء، والفريقان استفادا من الأخطاء وهذا هو حال الكرة فالخطأ غير المقصود من الحكم سيستفيد منه فريق على حساب الآخر.

أجمل ما مر علي في وسائل التواصل الاجتماعي مقولة تحت صورة الرئيس الشاب الذهبي فهد بن نافل والمدرب التاريخي رازفان تقول "ودنا بالسوبر بس مستحين منكم".

نقلا عن الرياض