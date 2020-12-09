آلية تطعيم كورونا !

قال متحدث الصحة د. محمد العبدالعال، إن هناك آلية للتسجيل لأخذ لقاح فايروس كورونا كوفيد ١٩ سيعلن عنها قريبا، وكانت مقاطع مصورة قد انتشرت لوصول الشحنات الأولى من اللقاح إلى المملكة، وهذا يعني أن البدء بإعطاء اللقاح لأفراد المجتمع بات قريبا، وقد يبدأ بالممارسين الصحيين وأصحاب الأولوية فور إجازته !

الصحة كانت قد أعلنت في مناسبات عديدة أن أخذ اللقاح اختياري، لكن عوامل عديدة قد تجعله إلزاميا بفعل الأمر الواقع، كالإلزام به عند السفر الجوي الدولي أو اشتراطه لدخول بعض الدول، بينما سيجد بعض المشككين بالآثار الجانبية للقاح أنفسهم أمام تحدي اتخاذ قرار أخذ اللقاح إذا ما تقاطع ذلك مع متطلبات الحياة وقضاء الأعمال !

من المهم جدا أن يتلقى المجتمع رسائل مطمئنة حول أخذ اللقاح، ومن المهم أن تقدم السلطات المختصة الضمانات للمجتمع بسلامته عند الترخيص له، ورغم المعايير العالية لترخيص الأدوية في المملكة إلا أنه ما دمنا نعيش وضعا مريحا في التعامل مع الجائحة، ونجد انحسارا في أرقام الإصابات وتراجعا في أعداد الحالات الحرجة والوفيات بفضل الله ثم جهود الدولة في التعامل المسؤول مع الأزمة، فإن التروي في رصد تجارب الدول التي ستسارع لاستخدام اللقاح سيمنح المملكة وقتا إضافيا لإطلاق حملة التطعيم باللقاح بظروف أكثر ثقة بمأمونية اللقاح وأكثر طمأنة للمجتمع !

باختصار.. نملك الأرقام المطمئنة لانحسار الجائحة، كما نملك اللقاح، ونملك الوقت والثقة !

*نقلاً عن "عكاظ"