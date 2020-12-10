تمويل الأعمال الصغيرة والمتوسطة !

يحسب لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة إنشاء منصة بوابة التمويل الإلكترونية التي تربط بين الممولين من القطاع الحكومي والخاص كالبنوك التجارية ومؤسسات التمويل المرخصة من البنك المركزي، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل المناسب لدعم أنشطتها وتوسيع أعمالها !

البوابة التي تهدف لخفض تكاليف التمويل وتسهيل وصول أصحاب الأعمال الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للممولين المرخصين، وتتميز شروطها بالاختلاف حسب أنواع الحلول والمنتجات التمويلية والسياسات الائتمانية لدى جهات التمويل، مما يمنح المستفيدين مرونة إرسال طلبات التمويل لعدة جهات واختيار العرض التمويلي الأنسب، تبرز اليوم كوسيلة تقنية متقدمة لدعم الأنشطة والمشاريع التجارية المستهدفة، وفتح باب المنافسة وسد فجوة التمويل تحت مظلة منصة جامعة، خاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تأثرت بجائحة كوفيد ١٩ وألقت بظلالها الثقيلة على أصحاب الأعمال الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة !

ابتكار منصة بوابة التمويل الإلكترونية يأتي منسجما مع خطط الدولة لتعزيز استخدام التقنية وتوظيف المنصات الذكية، وكذلك مبادرات «الرؤية» المحفزة للاقتصاد ودعم الأعمال التجارية الناشئة والصغيرة والمتوسطة لتكون إحدى القواعد الصلبة في بناء الاقتصاد الوطني والإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتوطين رؤوس الأموال !

*نقلا عن عكاظ

