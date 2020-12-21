نريد اختراعاً كهذا!

فيلم (Men in Black (1997 أتى فيه اختراع رائع: جهاز محو الذاكرة.

إنه صغير الحجم، مثل جوال صغير، تضعه أمام وجه الشخص فيلتمع وميضٌ أحمر كفلاش الكاميرا، ويفقد الشخص آخر ساعة من ذكرياته، وتستطيع تغيير الإعدادات بحيث تكون آخر يوم أو حتى سنين.

الهدف في الفيلم محو بعض الذاكرة لأن الشخص رأى شيئاً محظوراً، فالجهاز في يد منظمة حكومية سرية تتخصص في التنظيم والتعامل مع الكائنات الفضائية التي تعيش على الأرض خِفية، وتحرص ألا يعرف أي شخص عنهم شيئاً، لذلك تستخدم الجهاز كلما وقعت عين أحد على تلك الكائنات.

نحتاج هذا الجهاز! ليته يُخترع بسرعة ونستطيع استعماله، لكن تحت إشراف المختصين، فهذا سيريحنا من الذكريات غير المرغوبة، فإذا حصل شيء صادم أو جارح أو محرج ذهب الشخص إلى مركز طبي فيمحو آخر ساعة أو ساعتين من ذكرياته، ويعود لحياته سعيداً. نظرياً هذه ممكنة، أقصد أن يعيش الشخص حياته ويتغافل عما يغضبه أو يحزنه، لكن فعلياً غير ممكنة، والكثير من الناس لا يستطيع التخلص من هوس التعلق بأمور صغيرة مثل كلمة عابرة أو نظرة جافة أو شخص على الإنترنت قال كلاماً مغضباً أو شيئاً قالته الزوجة أو الزوج، أمور لا يجب أن يعبأ بها المرء لهذه الدرجة، ويستحيل على من هو كذلك التغاضي عن شؤون أكبر تفسد على المرء يومه أو حتى سنينه.

يمكن لجهاز كهذا أن يساء استخدامه -احتيال مثلاً-، لكن لعل أسوأ أوجهه أنه يحرم النفس ضربات الحياة، وهي رغم ألمها وتأثيرها إلا أنها ضرورية لتقوية النفس وتذكيرها أن الحياة ليست للمتعة الصافية والهناء المقيم، وأن الكدر والألم لا بد منه.

لكن يظل جهاز كهذا مهماً في بعض الحالات، خاصة التي ترى فيها شيئاً كنت في غنى عن رؤيته ولا يفيدك في شيء، حالات محدودة، حينها أتمنى أن يأتي اليوم الذي تقدر أن تحدق في هذا الجهاز، ويومض بقوة، وتنسى ما رأيت، وترجع لحياتك اليومية.. هانئاً.

* نقلا عن "الرياض"