الإجازة من العمل حق من حقوق الموظف، وحاجة نفسية واجتماعية يفضلها معظم الناس على الاستمرار بالعمل دون انقطاع.. هي للبعض فرصة للراحة أو التأمل أو السفر أو تجديد العلاقات أو الإثراء المعرفي والثقافي أو التسوق، ولكل إنسان أسبابه الخاصة، وموقفه الخاص من الإجازة، من يستمر في العمل دون إجازة له أيضا أسبابه الخاصة التي قد لا يفصح عنها، وقد يكون من بينها تعلقه بالعمل تعلق العاشق بحبيبته.

مع جائحة كورونا تغيرت ظروف العمل وأصبحت كثير من الأعمال عن بعد، كما كانت مبررا قويا للحصول على إجازة. قد تكون إجازة كورونا هي أسوأ إجازة لأنها شبه إجبارية ومصحوبة بالقلق، لكنها أيضا كانت فرصة للتوفير لمن تعوّد على السفر.

بمناسبة التوفير، يتناول جين بيرت مؤلف كتاب (أحب عملي) موضوع الإجازة بطريقة ساخرة، نعرض بعض تعليقاته الساخرة للقراء كنوع من التغيير، والإجازة عن الرسميات والجدية الدائمة.

أفضل أيام إجازة مدتها أسبوعين هي الثلاثة أيام

الأولى، هذه الأيام التي أستطيع تحمل تكلفتها.

يقول الإعلان عن بطاقة الائتمان: لا تغادر البيت

بدونها، أنا أقول: لا أستطيع مغادرة البيت بدونها.

الإجازة سحر، تذهب بعيدا ثم تعود، أما فلوسك

فتذهب بعيدا ولا تعود.

قال لي موظف الفندق: يجب عليك وضع ممتلكاتك

الثمينة في صندوق الأمانات، قلت له، لقد مضى

أسبوع من إجازتي فقط، لم يعد معي أي شيء ثمين.

عندما عدت من الإجازة، وجدت مكتبي غارق بأعمال

تنتظرني، في الإجازة القادمة سوف آخذ المكتب معي.

لا أستطيع أن أفهم، الإجازة كانت لمدة أسبوعين

لكني بعد العودة للعمل وجدت مكالمات أربع أسابيع

في انتظاري.

الإجازة هي أقوى وسيلة لشفط الفلوس.

الإجازة هي وقت للهدوء بعيدا عن ضغوط العمل، لكن

العائلة قررت السفر معي.

التعليق الساخر الأخير قد لا يعجب الجميع، البعض يجد متعته بالسفر مع العائلة، خاصة إذا كان عمله لا يوفر له الوقت الكافي لعائلته. أما من يقضي معظم وقته مع عائلته فقد يكون بحاجة لإجازة يقضيها وحده أو مع الأصدقاء.

على أية حال، هناك شبه إجماع على أهمية الإجازة لدرجة أن بعض المنظمات تجعلها إجبارية، كونها تجديد للفكر والطاقة. وفي بعض الحالات حين تحدث مشكلات داخل بيئة العمل، أو أخطاء جوهرية، أو نزاعات، يقترح المسؤول على أطرافها الحصول على إجازة.

هنا نتوقف ونقدم هذه النصيحة: لا تحاول تعمد إشعال النزاعات أو إحداث مشكلات طمعا في الحصول على إجازة؛ لأنها قد تتحول إلى إجازة مفتوحة.!

* نقلا عن "الرياض"