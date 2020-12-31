البطالة ظاهرة وجدت في المجتمعات الإنسانية في السابق والحاضر، ولا يكاد مجتمع يخلو من هذه الظاهرة أو المشكلة بشكل أو بآخر، إلا أن النظرة إلى البطالة بوصفها مؤشراً مهماً من المؤشرات الدالة على بداية انحدار النظام الاقتصادي إلى منزلق خطير حيث تنتظره العديد من الآفات والأمراض التي ستعمل على إضعاف مناعته وبالتالي مناعة المجتمع بأكمله، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور مشكلات اقتصادية واجتماعية لا حصر لها، فلا بد من دراستها الدراسة التي يستحقها من أجل صون وحماية المنجزات الاقتصادية والاجتماعية التي عمل المجتمع عليها على فترات زمنية طويلة.

البطالة ترتبط عادة وبشكل عام بحالة الدورة الاقتصادية للدول، حيث تظهر جلياً وتزداد نسبها في حال الركود الاقتصادي العام، وذلك عند حدوث أزمات اقتصادية مؤقتة ناتجة إما بسبب عوامل داخلية تتعلق بإجراءات العمل والتوظيف أو سوء توافق بين مخرجات التعليم وسوق العمل، أو نتيجة لعوامل وضغوط خارجية تتعلق بمنظومة الاقتصاد الدولي، فإذا كانت الدورة الاقتصادية في حالة من النشاط والانتعاش؛ فإن ذلك سوف ينعكس على الاقتصاد المحلي من حيث نهوضه وتنوعه، ما يؤدي إلى توافر فرص عديدة ومتنوعة للعمل ومن ثم تسجيل نسب من الانخفاض الواضح بين صفوف العاطلين عن العمل نتيجة لامتصاصهم إلى داخل سوق العمالة النشط.

لا تقتصر أضرار البطالة على الجانب الاقتصادي فحسب؛ بل تتبع البطالة نتائج وأضرار تنعكس على الجانب الصحي والنفسي التي تحد وتشل قدرات الفرد واستعداداته البدنية كما تلحق أعباء كثيرة بأسرته وذويه إضافة إلى ما يترتب من مسؤولية وتحدٍ كبير ينتظر الدولة من أعباء مالية باهظة لمتطلبات العلاج والاستشفاء للمصابين بالأمراض النفسية والجسمية من العاطلين عن العمل، فنجد نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل يفتقدون تقدير الذات ويشعرون بالفشل وأنهم أقل من غيرهم كما وجد أن نسبة منهم يسيطر عليهم الملل وأن يقظتهم العقلية والجسمية منخفضة، وأن البطالة تعيق عملية النمو النفسي بالنسبة للشباب الذين ما زالوا في مرحلة النمو النفسي، كما وجد أن القلق والكآبة وعدم الاستقرار يزداد بين العاطلين، بل ويمتد هذا التأثير النفسي على حالة الزوجات وأن هذه الحالات النفسية تنعكس سلبيّا على العلاقة بالزوجة والأبناء، وتزايد المشكلات العائلية وعند الأشخاص الذين يفتقدون الوازع الديني يقدم البعض منهم على تعاطي المحظورات، فقد وجد أن 69 % ممن يقدمون على الانتحار هم من العاطلين عن العمل نتيجة للتوتر النفسي، كما تزداد نسبة الجريمة كالقتل والاعتداءات الجنسية لديهم.

عانت ومازالت تعاني المجتمعات البشرية المعاصرة من مشكلة البطالة بين فترة وأخرى إلا أن نسب البطالة اختلفت من مجتمع إلى آخر كما أن كيفية التعامل مع العاطلين عن العمل أخذت أساليب مختلفة تتراوح ما بين التجاهل التام إلى الدعم الكلي أو الجزئي لمشكلة البطالة، فإن أكثرية علماء الاجتماع يعتبرون البطالة والفقر سببان رئيسان في زيادة العنف الاجتماعي بمختلف أشكاله وطرقه.

نقلا عن "الرياض"