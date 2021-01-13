نيوم ليست مجرد مدينة

أطلق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مشروع The Line الذي يمثِّل الفلسفة التي ستقوم عليها مدينة نيوم، ومن خلال تحليل الخبراء والمهتمين في الشارع السعودي، يبدو هناك اتفاق على أن مشروع نيوم يمثِّل جوانب متنوِّعة، ألخص منها التالي:

* نيوم يمثِّل مؤشراً على فلسفة الفكر الشاب، جيل المستقبل حينما يقود. جيل يقود بشكل مختلف، يحلم بشكل مختلف، يسابق الزمن نحو الإتيان بأفكار خلاَّقة ومختلفة. ربما لم تكن تخطر في بالنا أو بال الجيل الأكبر، لكننا نجدها تجمع معاني الدهشة والإعجاب، وتتميز بجرأتها واختلافها. هذا فكر جيل يقوده ولي العهد الشاب الجريء محمد بن سلمان، وهو يوجه رسالة؛ احلموا معي وسترون المستقبل الذي لم تتصوروه.

* فلسفة في الحفاظ على البيئة. ترك معاهدات واتفاقيات ونقاشات وصراعات المناخ وقضاياه المختلفة ليقدم نموذجاً تطبيقياً واضحاً بأرقامه في الحفاظ على البيئة. هذا مشروع يعد بالحفاظ على الطبيعة والبيئة الخالية من الملوثات الصناعية والبترولية وغيرها.

* هذا مشروع تنموي، حيث إن مدينة نيوم سيسكنها مليون نسمة وستخدم ملايين السياح والزوار وتوفر آلاف الوظائف والفرص الاقتصادية التي ستضيف للناتج المحلي 180 ملياراً كما أعلن. التنمية تحتاج إلى فرص وظيفية ومشاريع بنى تحتية واقتصادية جديدة ونيوم ستدعم ذلك.

* في نيوم ستستخدم أحدث التقنيات سواء في النقل أو البنى التحتية المختلفة أو في إدارة المدينة الحديثة. مشروع يشكل ثورة في تخطيط المدن وثورة النقل داخل المدن. مشروع يقدم نموذجاً ما زلنا نحاول تصوره، لكننا نثق بتحققه بعزم وهمة ومتابعة القيادة. سيكون فرصة تعليمية وتدريبية، حيث إن بناءه سيكون مجال تعلّم وتطبيق يستفيد منها أبناؤنا وبناتنا رهان المستقبل. نيوم تعدنا بـ مدينة إبداع تقنية وسيكون محظوظاً من ينمو معها ويتعلّم من خلال بنائها وإدارتها.

* نيوم رؤية إستراتيجية ذات قيمة من الناحية الجيوسياسية، حتى وإن لم يركز الإعلام على ذلك. حينما تبني مدينة بهذه الحداثة في الركن الشمالي الغربي للبلاد فأنت تمنحها بعداً إستراتيجياً، من ناحية توزيع مراكز قواك الحضارية والإنمائية الرئيسة في أرجاء البلاد. نيوم مع مشروع البحر الأحمر ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية يضع معادلة توازن القوى الاقتصادية بين الشرق والغرب. ستتعدد المنافذ البحرية والاقتصادية وستنشأ تحالفات اقتصادية وكيانات أخرى على شريط البحر الأحمر حتى لا نختنق في شريط الخليج العربي ومضايق البحار التي تعقد الحسابات التجارية والسياسية أحياناً. وستنمو قيمة ذلك بربط شرق البلاد بغربها بسكك القطارات واستخدام منافذ البحر الأحمر للتصدير والاستيراد..

* نيوم مشروع سياحي خلاَّق، سنحلم بزيارته لجمال الطبيعة وللتعرّف على مدينة تُدار بشكل ذكي مختلف. مشروع يختلف في إدارته، حيث سينفذه ويشرف عليه صندوق الاستثمارات العامة، أحد الأذرع الاستثمارية المهمة للدولة، عبر حوكمة مستقلة برئاسة ولي العهد شخصياً، وليس وفق الطريقة التقليدية الحكومية في تأسيس وبناء المشاريع.

* نيوم مشروع حلم، ومن حق القيادة أن تحلم ومن حق الشباب أن يحلم ومن حق الوطن أن يحلم. الأحلام الكبيرة يقودها أصحاب الهمم والعزيمة ونحن داعمون لكل فكر وحلم جميل.

نقلاً عن "الجزيرة"