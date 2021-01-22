  • مباشر
اللغة

الافتراس في أسواق الأسهم

الافتراس في أسواق الأسهم

متابع الغاء المتابعة

عبدالله الجعيثن
نشر في: آخر تحديث:

يُطلق على الباعة في أسواق الأسهم، الدببة، وعلى المشترين، الثيران، رمزاً لطريقة القتل أو الافتراس، الدبّ يرفع يده ذات السكاكين الحادة فيردي فريسته تحته، والثور يرفع بقرنيه المخيفتين عدوه فوق ليسقط صريعاً، ليس الباعة ولا المشترون يسقطون صرعى في كل الأحوال، لكن الرمز ظل إشارة إلى اتجاه السوق، هل هو تحت أو فوق، وهذا ما يحاول الفنيون في التحليل رصده جاهدين، لأن الاتجاه أهم ما يعني المتداولين عامة، والمضاربين خاصة، فهو يُمثّل مقولة، جود السوق ولا جود البضاعة.

عوداً إلى العنوان، ورمز الدببة والثيران، فإن أسواق الأسهم كما أنها مصدر دخل وربح إلا أنها أيضاً شديدة الخطورة، كثيرة الافتراس، مهما حلل الفنيون وتوقع الناس، السوق أكبر من الجميع، التنويع مفيد، لكنه لا يقتصر على الأسهم فقط، بل تنويع الاستثمار كله بين أسهم وصكوك ونقد وعقار قدر الإمكان0

نقلاً عن "الرياض"

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.

اختيار المحرريين

معركة ترمب وفيسبوك لم تنته.. قرار منتظر من لجنة الرقابة معركة ترمب وفيسبوك لم تنته.. قرار منتظر من لجنة الرقابة
معلومات مفاجئة.. ملاحقة غربية لأموال سياسيي لبنان معلومات مفاجئة.. ملاحقة غربية لأموال سياسيي لبنان

الأكثر قراءة

زوجة الفنان خالد سامي تكشف نتيجة أخذ زوجة الفنان خالد سامي تكشف نتيجة أخذ "خزعة" من نخاعه
ترمب أخذ حقيبة النووي معه.. فكيف تسلم بايدن الفوتبول؟ ترمب أخذ حقيبة النووي معه.. فكيف تسلم بايدن الفوتبول؟
ماكرون: فرنسا تعترف بماضيها الاستعماري بالجزائر دون اعتذار ماكرون: فرنسا تعترف بماضيها الاستعماري بالجزائر دون اعتذار
العالم بخطر.. طفرة هاربة لكورونا قد تغلب اللقاحات! العالم بخطر.. طفرة هاربة لكورونا قد تغلب اللقاحات!
اتهام بالفساد يطال مستشارة الأسد.. بثينة شعبان في ورطة اتهام بالفساد يطال مستشارة الأسد.. بثينة شعبان في ورطة
تغيير غريب.. سفير أميركا لدى إسرائيل يثير تساؤلات تغيير غريب.. سفير أميركا لدى إسرائيل يثير تساؤلات

قبل أن تذهب

دراسة جديدة محبطة حول سلالات فيروس كورونا المتحورة
دراسة جديدة محبطة حول سلالات فيروس كورونا المتحورة

اكتشف المزيد