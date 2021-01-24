بإذن الله سوف تكون مدينة (ذا لاين) في نيوم أرقى من أرقى مدينة، وأجمل من أجمل ريف، وأنقى بيئةً وهواء من أنقى ما يحلم به الإنسان المعاصر الذي أضناه الزحام وخنقه التلوث ومرضه ضجيج المدن ودُخانها وتكاثر سياراتها وعوائقها وتهالك بناياتها وصعوبة المرور فيها مما نشر التوتر وقضى على النشاط وعلى الهدوء الذي يحقق الطمأنينة وراحة البال..

بإذن الله عز وجل ثم بعزم وقدرة ولي العهد الشاب الملهم الشجاع سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظهما الله- سوف تقدّم المملكة لشعبها الكريم وللعالمين أفضل مكان يعيش فيه الإنسان في انسجام مع الطبيعة والمكان وسلام مع النفس والناس حيث الحياة تنبض بالصحة والنشاط والراحة النفسية والاجتماعية التي تجعل الإنسان يبدع في عمله وهو مستمتع، ويمارس نشاطه الرياضي وهو راض، ويحظى بأفضل محيط اجتماعي ويعيش حياته كأجمل ماتكون الحياة، في أجواء غاية في النقاء، وبيئة آية في الصفاء، خالية تماما من التلوث والضوضاء والخصام والزحام، ومن كل ما يُعكر المزاج أو يوتر الأعصاب أو يُهدر الأوقات والأموال، ويهدد صحة السكان.. بيئة تحيط الإنسان بأنواع الجمال وتفتح له أبواب السعادة والانشراح وتجعله يتفرغ للإبداع والاستمتاع دون عوارض أو عوائق وتوافه مشاغل تقضي على الوقت الثمين وتمنع من إنجاز الأعمال بإتقان والابتهاج بوقت الفراغ دون المنغصات المنتشرة في أكثر مدن العالم التي يقضي فيها الإنسان الآن نصف وقته في زحمة المرور وتخليص صغائر الأمور واستنشاق الدخان والغبار على حساب الصحة والراحة والإنجاز والإبداع والاستمتاع..

نيوم نموذج لجودة الحياة بالمعنى المتكامل الراقي الذي يحلم به كل إنسان سوي يطمح لحياة راقية خالية من المشاغل التافهة والتلوث الخانق والوقت المقتول، محاطة بما يحفظ صحته ونشاطه ويحقق راحة باله وهدوء أعصابه في امتزاج سعيد مع الطبيعة الجميلة وتناغم مع المحيط الذكي وفراغ للريادة والإبداع والعمل بإتقان، واستمتاع بوقت الفراغ.. موقع نيوم الفريد، وما أُعد لها من تخطيط مبتكر جديد، وما رُصد لها من مبالغ كبيرة وبنية رائعة ذكية سوف يجعلها المستقبل الجديد والهدية الثمينة للبشرية والرافد الرائد لاقتصاد المملكة والهدف الأول للمستثمرين والحلم الأكبر للسياح، والمقصد الأفضل للباحثين عن جودة الحياة..

نموذج للمجتمعات الحضرية المستقبلي

ورد في جريدة الرياض هذا التقرير الذي أسعد الجميع: (بطول 170 كم وتحافظ على 95% من الطبيعة في نيوم وتوفر 380 ألف فرصة عمل.. ولي العهد يطلق مشروع مدينة «ذا لاين» المليونية في نيوم

محمد بن سلمان: "ذا لاين" ستكون بيئة بلا ضوضاء أو تلوث.. وستكون خالية من المركبات والازدحام وتعمل "ذا لاين" على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على صعيد التنويع الاقتصادي من خلال توفير 380 ألف فرصة عمل، والمساهمة بإضافة 180 مليار ريال (48 مليار دولار أميركي) إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030م.

وصرّح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الإدارة قائلا: "على مدى العصور بُنيت المدن من أجل حماية الإنسان بمساحات ضيقة، وبعد الثورة الصناعية، بُنيت المدن لتضع الآلة والسيارة والمصنع قبل الإنسان. المدن التي تدعي أنها هي الأفضل في العالم، يقضي فيها الإنسان سنين من حياته من أجل التنقل، وسوف تتضاعف هذه المدة في 2050، وسوف يُهجر مليار إنسان بسبب ارتفاع انبعاثات الكربون وارتفاع منسوب مياه البحار".

وتساءل سموه: "لماذا نقبل أن نضحي بالطبيعة في سبيل التنمية؟ ولماذا يُتوفى 7 ملايين إنسان سنويًا بسبب التلوث؟ ولماذا نفقد مليون إنسان سنوياً بسبب الحوادث المرورية؟ ولماذا نقبل أن تُهدر سنين من حياة الإنسان في التنقل؟".

وتابع سموه: "نحن بحاجة إلى تجديد مفهوم المدن إلى مدن مستقبلية، اليوم بصفتي رئيس مجلس إدارة نيوم أقدم لكم "ذا لاين"؛ مدينة مليونية بطول 170 كم، تحافظ على 95% من الطبيعة في أراضي نيوم، صفر سيارات، صفر شوارع، وصفر انبعاثات كربونية".

وستعيد مدينة "ذا لاين" تعريف مفهوم التنمية الحضرية من خلال تطوير مجتمعات يكون فيها الإنسان محورها الرئيس، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 150 عاماً، مما يعزز جودة الحياة، ويضمن الوصول إلى كافة مرافق الخدمات الأساسية بما في ذلك المراكز الطبية، والمدارس، ومرافق الترفيه، بالإضافة إلى المساحات الخضراء في غضون 5 دقائق سيراً على الأقدام، وستجعل حلول المواصلات الفائقة السرعة التنقل أسهل؛ إذ من المتوقع ألا تستغرق أبعد رحلة في "ذا لاين" 20 دقيقة فقط، مما سيوفر معيشة قائمة على التوازن بين بيئة أعمال حاضنة للابتكار، وجودة حياة استثنائية للسكان. وستُدار مجتمعات "ذا لاين" بالاعتماد الكامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية التواصل مع الإنسان بطريقة تمكنها من التوقّع والتفاعل بقدرات غير مسبوقة، مما يوفر وقت السكان والشركات.

وستكون المجتمعات مترابطة افتراضياً فيما بينها، حيث سيتم تسخير نحو 90 % من البيانات لتعزيز قدرات البنية التحتية في حين يتم تسخير 1 % من البيانات في المدن الذكية الحالية.

وتمنح مدينة "ذا لاين" للحياة على الأرض معنى جديداً، وتعكس نهجاً لا مثيل له في تطوير مدن مستقبلية متناغمة مع الطبيعة، حيث ستعتمد بالكامل على الطاقة النظيفة بنسبة 100%، مع الحرص على تحقيق مستقبل إيجابي للكربون. ولبناء اقتصاد المستقبل؛ تتعاون نيوم مع قيادات متخصصة من مختلف أنحاء العالم، على توفير حلول ناجعة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدم البشرية، وستكون "ذا لاين" بيئة جاذبة للمبدعين وروّاد الأعمال والمستثمرين.

الجدير بالذكر أن بدء تطوير "ذا لاين" سيتم خلال الربع الأول من عام 2021م، إذ تشكل جزءاً مهماً من أعمال التطوير المكثفة الجارية في نيوم.

ويُعد مشروع نيوم أحد المشروعات العملاقة ضمن المحفظة الاستثمارية المتنوعة لصندوق الاستثمارات العامة)

إنه محمد بن سلمان الذي إذا قال فعل..

نقلاً عن "الرياض"