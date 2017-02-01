هذا ما تبقى من ديناصور يعود إلى 195 مليون سنة

أعلن باحثون أنهم عثروا على آثار بروتينات في ديناصور يعود إلى 195 مليون سنة، وهي أقدم بقايا لأنسجة لينة يتم اكتشافها حتى الآن.

وقال الأستاذ في جامعة تورنتو الكندية، روبرت ريز: "اكتشفنا وجود بروتينات محفوظة لدى ديناصور يعود إلى 195 مليون سنة، أي أقدم بـ 120مليون سنة من الاكتشافات المشابهة الأخرى".

ومن شأن هذه الجزئيات السماح بتحليل التركيبة الفيزيولوجية وعملية الأيض لدى حيوانات انقرضت قبل ملايين السنوات من على سطح الكوكب، بحسب الدراسة.

وأشار الباحثون إلى أنهم اكتشفوا بروتينات، من نوع الكولاجين تحديداً، في داخل قنوات صغيرة في الأوعية الدموية في ضلع ديناصور من نوع لوفينغوصوروس كان يعيش في الصين خلال العصر الجوراسي المبكر.

وأوضح الباحث المشارك في إعداد الدراسة، التي نشرت نتائجها مجلة "نيتشر كومونيكيشنز" البريطانية، أن هذا الديناصور "كان يقتات على النباتات مع عنق طويل وأطراف صغيرة، وكان بطول يتراوح بين 9 و10 أمتار".

وعثر روبرت ريز وياو - تشانغ لي من معهد "ناشونال سينكروتون رادييشن ريسرتش سنتر" في تايوان، على الكولاجين بفضل مطياف للأشعة دون الحمراء، في تقنية تسمح بالتدقيق في التركيبة الكيميائية للعظم من دون استخراج المحتوى.

ومن شأن هذه التقنية السماح بالكشف عن بروتينات أقدم، وفق الباحث.

وأشار روبرت ريز في بيان إلى أن "هذه البروتينات تمثل العناصر المكونة للأنسجة اللينة للحيوانات، ومن المثير للاهتمام أن نفهم كيف تم حفظها".