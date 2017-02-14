لأول مرة.. رصد المراحل الأولى من انفجار نجمي

أعلن علماء فلك انهم رصدوا انفجارا نجميا (سوبرنوفا) بعيد بدء هذه الظاهرة ما يوفر معلومات ثمينة بسبب الغموض الذي لا يزال يلف موت النجوم.

ورصد الظاهرة اولا تلسكوب في مرصد ماونت بالومار في كاليفورنيا (غرب الولايات المتحدة) صدفة. وقد تنبه عالم الفلك الياباني كويشي ايتاغاكي للامر ودعا علماء فلك وفيزياء اخرين الى توجيه اجهزتهم لمراقبة هذا الحدث.

ووقع الانفجار قبل حوالى 160 مليون سنة عندما كانت هذه النجمة الكثيفة موجودة في مجرة بعيدة. وقد انتهى مسارها بانفجار ضخم جدا يعرف بـ "سوبرنوفا".

والظواهر التي ترافق موت نجمة تكون عنيفة جدا لان المادة التي تتشكل منها تقذف بسرعة الاف عدة من الكيلومترات في الثانية. وبسبب كمية الطاقة الناجمة عن الانفجار يصدر نور يوازي 200 مليون مرة نور الشمس.

الا ان هذا النور قد يحتاج الى مليارات السنين لبلوغ الارض. وقد ادرك الانفجار الذي سببته هذه النجمة بالذات، الارض في السادس من تشرين الاول/اكتوبر 2013.

توقيت نادر

وتمكن العلماء من رصد هذه الظاهرة عندما كانت في بداياتها بعد 3 ساعات فقط على انطلاقها.

ويحرص العلماء على درس المراحل الاولى لانفجار نجمي لمعرفة حقيقة ما يحدث مباشرة قبل ذلك. ومن النادر رصد ذلك لصعوبة توقع توقيت الانفجار النجمي ومكان حدوثه في الفضاء الفسيح. وغالبا ما تتم عملية الرصد بعد ايام على حدوث الانفجار.

وجاء في الدراسة التي نشرت في مجلة "نيتشر فيزيكس" البريطانية ان الباحثين ذهلوا عندما رصدوا هذه الظاهرة بعد ساعات قليلة على حدوثها.

وتمكن علماء الفلك من مراقبة الحدث منذ بداياته مع قذف النجم ركاما قبل زواله طوال السنة الاخيرة من حياته. وكانت هذه المواد تشكل قوقعة كثيفة تحيط به.

وقال الباحثون ان هذا الاكتشاف يدفع الى الاعتقاد ان النجمة العملاقة الحمراء عانت من عدم الاستقرار قبل الانفجار.

وفي حال كانت النجوم الكثيفة غير مستقرة في الشهر الذي يسبق موتها فان بنيتها قد تكون مختلفة عما كان يعتقد حتى الان. وقد يكون لهذه المعلومة تأثير على طريقة محاكاة عملية الانفجار على ما قال العلماء.