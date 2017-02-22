اكتشاف 7 كواكب بحجم الأرض.. والحياة محتملة على بعضها!

أعلن علماء #فضاء أنهم اكتشفوا سبعة #كواكب بحجم #الأرض تدور حول نجم قزم، من بينها ثلاثة يمكن أن تضم محيطات مياه سائلة، ويمكن بالتالي أن توجد فيها حياة.

وجاء هذا الإعلان في دراسة نشرتها مجلة "نيتشر"، الأربعاء، وأكدها علماء فضاء في مؤتمر صحافي لوكالة الفضاء الأميركية، #ناسا ، عقد للتصريح عن "اكتشاف مهم" خارج #المجموعة_الشمسية .

وقال أحد معدي الدراسة، اموري تريو: "أصبح لدينا الآن هدف جيد لتركيز دراستنا عليه، بحثاً عن حياة محتملة على كواكب خارج المجموعة الشمسية".

وأشار تريو إلى أن "الحرارة على هذه الكواكب مشابهة لحرارة الأرض، وهي تدور حول شمس صغيرة باردة تقع في مجرتنا درب التبانة".

وأطلق على هذه الشمس اسم "ترابيست -1".

كما أوضح أن هذه الكواكب تبعد عن الأرض 40 سنة ضوئية، علماً أن السنة الضوئية هي وحدة لقياس المسافة وليس الزمن، وتساوي 10 آلاف مليار كيلومتر تقريباً.

ومع أن هذه المسافة تبدو هائلة بالأبعاد البشرية، إلا أنها مسافة ضئيلة جداً بالمقاييس الفلكية التي تتسع إلى مليارات السنوات الضوئية.