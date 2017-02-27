شاهد .. ضفادع في حجم ظفر الأصبع

بعد 5 سنوات من أعمال الاستكشاف الموسعة بمنطقة غاتس الغربية في #الهند، اكتشف الباحثون 7 أنواع جديدة من #الضفادع، المعروفة باسم ضفادع الليل.

وتعتبر المخلوقات الـ7 المحبوبة الأصغر على مستوى العالم، لدرجة أن الواحدة منها تغطي ظفر أصبع. ورغم أنه لم يمضِ سوى وقت قصير على اكتشافها، إلا أن #الباحثين يحذرون من أن 5 من الأنواع الجديدة تعتبر تحت تهديد مباشر بالانقراض. ولذا فإنهم يحثون علماء البيئة على الإسراع فورا بوضع برامج للمحافظة عليها، وفقا لما نشرته صحيفة #ديلي_ميل البريطانية.

نقطة ساخنة

ولقد اكتشف باحثون من جامعة #دلهي تلك الضفادع في منطقة غاتس الغربية، والتي من المعروف أنها تعتبر نقطة ساخنة للتنوع البيولوجي في الهند. وعلى عكس الضفادع الأخرى من الفصيلة المعروفة التي تعيش في الجداول، فقد عثر على الضفادع البالغة الصغر تحت أوراق الشجر الرطبة والنباتات. كما فوجئ الباحثون بوفرة هذه الأنواع التي لم تكن معروفة في السابق في تلك الأماكن التي جمعت منها.

تشبه الحشرات

وقال سونالي غارغ، الذي شارك بالدراسة: "إن هذا النوع من الضفادع البالغة الصغر متوفر بأعداد كبيرة محلياً، فضلاً عن أنه شائع إلى حد كبير، ولكنها ربما لم تكن موضع اهتمام بسبب دقة حجمها المفرطة وبسبب إفرازاتها وأصواتها التي تشبه أصوات الحشرات".

35 نوعا من الضفادع

وباستخدام دراسات #الحمض_النووي في المختبر، وبتحليل مفصل للأصوات التي تصدرها، فقد تم إثبات أن الضفادع هي أنواع جديدة. وحتى الآن، فقد كان المعروف من ضفادع الليل هذه لا يتعدى 28 نوعا، ولكن مع هذا الاكتشاف الجديد ارتفع المجموع إلى 35 نوعاً. إن اكتشاف أنواع جديدة يمكن أن يوفر معلومات مفيدة عن تطور الضفادع في غاتس الغربية.

البرمائيات الجديدة

شهد العقد الماضي زيادة كبيرة في عدد من الأنواع البرمائية الجديدة الموصوفة في هذه المنطقة. وجدير بالذكر أن 1581 نوعا جديدا من البرمائيات التي اكتشفت على مستوى العالم في الفترة 2006- 2015.

كان أكبرها عدداً من الغابة البرازيلية الأطلسية، وتليها تلك التي وجدت في غاتس الغربية وسريلانكا، النقطة الساخنة للتنوع البيولوجي، علما بأن 103 أنواع وصفت من منطقة غاتس الغربية وحدها.

مهددة بالانقراض

إلا أن الباحثين يحذرون من أن مستقبلا قاتما للعديد من الأنواع الجديدة، إذ يقول بروفيسور إس. دي. بيجو الذي قاد الدراسة: "إن أكثر من 32%، وهو ثلث عدد الضفادع في غاتس الغربية مهددة بالانقراض".