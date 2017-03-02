تعرف على حقائق مثيرة عن نوم الفيلة

أظهرت دراسة أجريت في غابات #إفريقيا أن الفيلة التي تعيش في غابات القارة السمراء تنام ساعتين فقط يومياً في المعدل، ويكثر أن تظل مستيقظة 48 ساعة متواصلة، ما يجعلها أكثر الثدييات "أرقاً" على وجه الأرض.

وكانت دراسات سابقة تحدثت عن أن #الحيوانات التي تعيش في الأسر من هذا النوع الأكبر في العالم من الحيوانات البرية، تنام بين أربع ساعات وست يومياً.

لكن يبدو أن الباحثين لم يميزوا وقتها بين ساعات الراحة وساعات النوم.

أما في الدراسة الجديدة، فكانت الصورة مختلفة. وقد عمل الباحثون في جامعة فيتفاستراند في جنوب إفريقيا إلى مراقبة اثنتين من أنثى الفيلة في قطيع يعيش في حديقة في بوتسوانا.

وزود الحيوانان بأجهزة تقيس بدقة أوقات النوم، وطريقة النوم وقوفاً أو على الأرض.

وقال بول ماغنر المشرف على هذه الدراسة المنشورة في مجلة "بلوس وان" إن الأعمال التي قام بها مع فريق الباحثين "تظهر أن الفيلة في مواطنها الطبيعية تنام ساعتين فقط في اليوم، أي أقصر مدة نوم معروفة بين كل الحيوانات الثديية حتى اليوم، في ما يبدو أنه متصل بكتل أجسامها الكبيرة".

وظل الفيلان المراقبان مستيقظين على مدى 46 ساعة متواصلة، لأكثر من مرة، قاطعين مسافات في حدود الثلاثين كيلومتراً، ربما للهرب من الصيادين أو الأسود.

ولم يناما ممددين على #الأرض سوى ساعة واحدة في كل ثلاثة أيام أو أربعة، أما وقت النوم الباقي فكان وقوفاً.