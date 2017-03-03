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قمر صناعي لناسا يزيد سرعته حتى لا يصطدم بقمر مريخي

المصدر: فلوريدا - رويترز
القمر الصناعي مافن
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قالت إدارة الطيران والفضاء الأميركية #ناسا إن قمرا صناعيا علميا تابعا لها يدور حول كوكب #المريخ اضطر للقيام بمناورة نادرة لتحاشي الاصطدام الأسبوع المقبل بأحد القمرين الصغيرين للكوكب الأحمر.

وأمر مراقبو الدوران في معمل تابع لناسا في باسادينا بكاليفورنيا المركبة الفضائية #مافن، التي تدرس الغلاف الجوي الآخذ في التلاشي للمريخ، بزيادة سرعتها يوم الثلاثاء بنحو 0.4 متر في الثانية.

صورة للمزيخ نقلاً عن الوكالة الهندية للفضاء صورة للمزيخ نقلاً عن الوكالة الهندية للفضاء

وأضافت "ناسا" في بيان أمس الخميس أن زيادة السرعة كانت ضرورية لتغيير مدار "مافن" بعض الشيء وإبعاد القمر الصناعي عن #فوبوس وهو أحد قمري المريخ.

ولو لم يحدث هذا التغيير لوصل القمر الصناعي "مافن" والقمر الصغير إلى نفس النقطة في الفضاء بفارق زمني سبع ثوان فقط يوم الاثنين 6 مارس/آذار. وقالت "ناسا" إن تغيير مسار "مافن" جعل الفارق الزمني بينهما يتراوح بين دقيقتين ودقيقتين ونصف الدقيقة.

القمر فوبوس القمر فوبوس

ويسير "مافن" في مدار بيضاوي يتقاطع بانتظام مع مسارات أقمار صناعية علمية أخرى ومدار "فوبوس" الذي يدور بسرعة 9656 كيلومترا حول سطح المريخ، ليصبح بذلك أقرب قمر من أي كوكب آخر معروف بالمجموعة الشمسية، وبناء على ذلك يدور "فوبوس" حول المريخ ثلاث مرات في اليوم.

يذكر أن "مافن" وصل إلى المريخ في سبتمبر/أيلول 2014.

القمر الصناعي مافن عند إطلاقه في نهاية 2013 القمر الصناعي مافن عند إطلاقه في نهاية 2013

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