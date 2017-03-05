ما سر اللون الأبيض والأسود في دب "الباندا"؟

يبدو أن اللونين الأبيض والأسود اللذين يمتاز بهما #دب "الباندا" أو الدب الصيني لهما دلالات علمية بحسب دراسة أميركية جديدة.

ففي دراسة جديدة بين جامعة كاليفورنيا، ديفيس، وجامعة ولاية كاليفورنيا، لونغ بيتش حلت اللغز من خلال دراسة كل جزء من جسم الباندا كمنطقة مستقلة.

وأشارت الدراسة التي نشرت هذا الأسبوع إلى أن للعلامات السود والبيضاء في #الباندا وظيفتين التمويه والاتصالات كما أن اللون الأبيض في الوجه والعنق والبطن والردف يساعد الباندا على الاختباء في الثلج أما اللون الأسود في الذراعين والساقين فيساعدها على الاختباء في الظل.

وأوضحت الدراسة ان التلوين في رأس الباندا لا تستخدم للاختباء من الحيوانات المفترسة، بل على التواصل أما الآذان الداكنة فتساعد في نقل شعور الشراسة، تحذيرا إلى الحيوانات المفترسة.