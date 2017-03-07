جهاز ذكي.. يجعلك تدور العالم دون أن تتحرك من مكانك

لن تضطر أن تضع ميزانية لرحلات سياحية إلى أي مقصد سياحي في العالم بل لن تجبر على السفر أيضاً في توقيت بعينه، حيث أصبح #الواقع_الافتراضي أكثر واقعية، إذ إنه لم يعد يقتصر محاكاة الأصوات والمشاهد فحسب، بل يمكنه من خلال قطعة اكسسوار جديدة أن يجلب الطقس إلى بيتك.

"أمبيوثيرم" Ambiotherm، هو #أكسسوار يتم تعليقه على رأس #المستخدم، ويمكنه محاكاة الظروف البيئية في العالم الحقيقي، مثل الرياح الباردة أو أشعة الشمس الساخنة دون أن تضطر للسفر إلى #سويسرا للتزلج على الجليد أو تقضي وقتا طويلا على شواطئ #الكناري لتستمتع بالشمس الساطعة، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويتم تشغيل "أمبيوثيرم" من خلال #تطبيق على الهاتف الذكي، يقوم بتوليد بيئات الواقع الافتراضي، جنباً إلى جنب ووحدة للتحفيز الحراري تثبت على رقبة المستخدم في حين توجد مروحتان أمام وجهه.

وقد ابتكر هذا الجهاز بروفيسر نيميشا راناسينغ، بالمشاركة مع فريقه بجامعة سنغافورة الوطنية، وقد صرح في حديث لموقع "نيو ساينتست": "هذا يعني أننا يمكن، على سبيل المثال، محاكاة الرياح التي تهب في وجهك، بينما تتزلج إلى سفح جبل".

وقال بروفيسر راناسينغ :"أيضا إذا كنت تمشي في صحراء افتراضية فإنه يمكننا محاكاة الشمس القاسية وهي تلسع ظهرك".

وإذا شعرت بالحرارة على الرقبة، يقول الباحثون إنك ستشعر بها تدريجياً في جميع أنحاء الجسم كله. وبنفس الطريقة، فإن الرياح التي تهب في وجه المستخدم تعطيه الانطباع بأنه يقف في مكان مكشوف".

وأضاف بروفيسر راناسينغ: "إننا ندرس كيفية تعزيز عاطفة الإنسان باستخدام الواقع الافتراضي متعدد الحواس". والخطوة التالية هي البدء في إدخال الروائح والاهتزازات".

وسوف يعرض جهاز"أمبيوثيرم" في مؤتمر العوامل البشرية في #أنظمة الحاسبات، المقرر أن ينعقد في كولورادو شهر مايو المقبل.

ولا يعد "أمبيوثيرم" هو الجهاز الجديد الوحيد الذي يدفع بعوالم واقعية إلى الواقع الافتراضي.

فقد أزاحت شركة "كام صودا" الستار عن قناع من شأنه أن يوفر الروائح لتجربة الواقع الافتراضي، وذلك بإمداد المستخدمين بروائح غامرة، أثناء مشاهدة برامج ترفيهية للكبار.

ويطلق على تلك الخدمة اسم "Oh Roma"، حيث يرتدي #المستخدمون قناعا مزودا بحساسات، يشبه قناع الغاز، جنبا إلى جنب مع سماعة الواقع الافتراضي.