لماذا تطلب المرأة السلطة حين تتناول طعامها مع رجل وسيم؟

بعد ربع قرن من صدور كتاب "الرجال من المريخ والنساء من الزهرة"، تأليف الطبيب النفسي الأميركي جون غراي، تحديداً في مايو 1992، والذي تناول المشاكل التي قد تحدث بين #الرجل و #المرأة نتيجة الاختلافات بينهم، والذي تمت ترجمته إلى عدة لغات، وبيعت منه ملايين النسخ، اكتشف العلماء المزيد من الحقائق عن الاختلافات بين النساء والرجال.

أبرز تلك الحقائق أن #النساء يحرصن في الغالب على طلب سلطة أكثر من رقائق البطاطس إذا كنّ بصحبة #رجل_وسيم.

فقد توصلت #دراسة علمية جديدة إلى أن الصحبة مع شخص جذاب تقلل رغبة النساء في الأغذية غير الصحية وتتحول اختياراتهن إلى #الوجبات_منخفضة_السعرات الحرارية بدلاً من ذلك.

وعلى النقيض، بحسب الدراسة التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلا# عن مجلة "فوود كواليتي أند بريفرانس"، فإن الأمر لا ينطبق على #الرجال ، الذين يبدون اهتماماً أكبر بالمظهرية والاستعراض. فتواجد أنثى حسنة المظهر يدفع الرجال ببساطة إلى طلب أطعمة ومشروبات غالية الثمن كمحاولة للتعبير عن أنهم ناجحون في حياتهم المهنية.

ويمكن أن تتأثر خيارات الأشخاص، فقط لمجرد وجود الآخرين وملامحهم، في نوع وثمن #الوجبات_الغذائية وكميات #الطعام التي يتم تناولها.

وتوصلت الدراسة إلى أن هذه الآثار محددة بين #الجنسين وتعتمد على ما إذا كانت مناسبة الأكل تشمل نفس الجنس أو أفراد من الجنس الآخر.

ففي 5 تجارب، تحقق فريق الباحثين الدنماركيين مما إذا كان الانجذاب إلى شخص ما له تأثير على ما يختاره الرجال والنساء لتناول الطعام.

وجد الباحثون أن الرجال ينفقون المزيد من #المال على #مشروبات مكلفة وخيارات لتناول الطعام الباهظ الثمن في محاولة لإبهار #النساء_الجميلات.

وأرجحت الدراسة أنه لم يوجد إمكانية لرصد مدى الزيادة أو النقصان في تفضيل نوع معين من الطعام أو اختيار نوع آخر بحسب قدر حسن مظهر الرفيق.

لم يحدث أي نوع من أنواع التأثير في الأفراد من نفس الجنس، مما يوحي بأن الانجذاب إلى الرفقة الحسنة هو الدافع الرئيسي وراء النتائج التي تم ملاحظتها.

ويقول مؤلف الدراسة، توبياس أوتيربرينغ، من جامعة "آرهوس": "يكشف هذا البحث كيف ولماذا ومتى يؤدي الانجذاب الناجم عن حسن مظهر الرفقة إلى استهلاك تفضيلات - مصنفة حسب الجنس - لمختلف الأطعمة والمشروبات.

ويضيف: "إن الخصائص الأكثر قيمة التي ينشدها الرجال في رفيقاتهم هي #الجمال و #الصحة ، في حين الوضع الاجتماعي والثروة هي أولويات قصوى بالنسبة للنساء".

وقال مداعباً إنه يجب على سلاسل مطاعم #الوجبات_السريعة توخي الحرص عند توظيف رجال حسني المظهر وإلا سيؤدي هذا إلى بحث النساء عن بدائل صحية في أي مكان آخر.