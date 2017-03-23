بالصور .. أول ضفدع "فلورسنت" في العالم

عثر العلماء في #الأرجنتين على أول #ضفدع فلورسنت في العالم، يضيء بألوان خضراء زاهية في ضوء #الأشعة_فوق_البنفسجية.

ووقع نظر الباحثين على المخلوق الغريب عن طريق الصدفة أثناء دراسة #أصباغ #الجلد لضفادع شجرة الـ"بولكا دوت" في منطقة #الأمازون، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويتميز الضفدع بلون أخضر/بني قاتم مع بقع حمراء في الضوء الطبيعي، ولكن المدهش أن الضفدع يلمع بضوء الفلورسنت عندما يتعرض لضوء مصابيح الأشعة فوق البنفسجية.

ومن المعروف أن أصباغ الجلد الفلورسنت تمتص #الضوء على موجات قصيرة، وتعيد بثه في موجات أطول. لا تعد هذه ظاهرة شائعة بين الحيوانات التي تعيش على الأرض، ولكن يمكن العثور عليها في بعض الكائنات البحرية، مثل أسماك قناديل البحر وأبو الشص.

وتبين أن الضفدع المتوهج يتلألأ بضوء الفلورسنت باستخدام كل من الإفرازات الليمفاوية والغدية، إلا أنه لم يتسن من قبل العثور في #الفقاريات على المواد الكيميائية التي تعطي الضفدع بريقه المخضر.

وتقول دكتور ماريا غابرييلا لاغوريا، كيميائية الضوء في جامعة بوينس آيرس، والباحثة المشاركة في الدراسة، لموقع "كيمستري ورلد": "تختلف هذه الحالة كثيرا عن الـ"فلوفورات"، وهي مادة فلورسنت كيماوية مركبة يمكن أن تبث الضوء عند استثارتها، وتتواجد في الفقاريات الأخرى، التي عادة ما تكون بروتينات أو سلاسل أحماض دهنية".

واكتشف الباحثون، من متحف برناردينو ريفادافيا للعلوم الطبيعية في بوينس آيرس، أن وميض فلورسنت الضفدع قد عزز درجة سطوعها بنسبة تصل إلى 30%. وأن الضفدع يمكن أن يعكس درجة سطوع تصل إلى 18%، من الضوء المرئي لقمر مكتمل. تعتمد تلك النسب المئوية على مستوى الإضاءة المتاح في البيئة المحيطة بها.

وهذا الاكتشاف قد يعني أن الأنواع البرمائية الأخرى لديها توهج فلورسنتي. وأوضح المؤلف المشارك الدكتور جوليان فيفوفيتش أن الاكتشاف ربما يلهم علماء آخرين للبحث عن المزيد من #البرمائيات_المتوهجة.