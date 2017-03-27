مجرة تطرد ثقبها الأسود من وسطها بسرعة 8 ملايين كيلومتر

اتضح أن مجرة في الفضاء السحيق، اسمها 3C186 وبعيدة عن الأرض 8 مليارات سنة ضوئية، تكونت من اصطدام مجرتين قبل مليار أو ملياري سنة، في كل منها ثقب أسود بمركزها، واندمجا بواحد عملاق، اعتبرته NASA الفضائية الأميركية، من أكبر ما تم اكتشافه حتى الآن، إلى درجة أنه ابتلع مليار نجم في جوفه المتسلح بجاذبية هائلة، وجعلها كأنها لم تكن.

مع ذلك تطرده مجرته حاليا "بسرعة 5 ملايين ميل بالساعة الى خارجها، أي 2000 كيلومتر بالثانية الواحدة، بفعل موجات #جاذبية هائلة نتجت من عملية الاندماج" طبقا لما قرأت "العربية.نت" في خبر وارد بموقع Scientific American وغيره، عن دراسة بشأن #الثقب الأسود، ذكرت أنه عبر مطرودا حتى الآن مسافة 35 ألف سنة ضوئية من المكان الذي ولد فيه عند اندماجه في مركز #المجرة التي أبصرت النور من اندماج مجرتين "ويحتاج إلى 20 مليون سنة إضافية ليخرج تماما منها" وفق تعبير أحد #العلماء المحققين بأمر ما اعتبروه أكثر الثقوب السوداء غرابة في الكون.

عالم الفلك الإيطالي Stefano Bianchi من جامعة Tre في #روما، وهو واحد من فريق علمي استخدم التليسكوب الشهير Hubble التابع لوكالة #ناسا الأميركية لدراسة المجرة، شرح بالدراسة أن عملية طرده من مركزها "احتاجت في تقديرنا الى طاقة تعادل المتولدة من انفجار 100 مليون نجم مرة واحدة"، حيث أظهرت صور التقطها مرصد "هابل" السالك في الفضاء منذ 26 سنة، مؤشرات عن وجود الثقب الأسود وقوته، عبر رؤية الهائلة المحيطة به، والمعروفة باسم Quasar علميا، وهي مصدر فلكي راديوي، منتج للطاقة، ولامع الضوء.

وكشفت صور المرصد أن هالة الثقب الأسود دلت أنه بعيد عن نواة المجرة ومركزها، شاذا بذلك عن الثقوب السوداء، المتمركزة عادة قرب نوى مجراتها ومراكزها، إضافة إلى ظهور الهالة شبيهة بقوس، مع ذيل كالمد والجزر، وهذه خصائص تتولد عن قوى جاذبة خلال عملية الاندماج، على حد ما نراه في فيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه، نقلا عن قناة "يوتيوبية" تابعة لوكالة NASA الفضائية، لذلك فكل شيء بهذا الحدث المذهل بدأ منذ مليار أو ملياري سنة، تاريخ اندماج المجرتين والثقبين الأسودين بواحد عملاق، قذفته عن مكانه جاذبيات هائلة بسرعة ضاربة للمقاييس، بها يقطع بأقل من ثانية واحدة مسافة 1640 كيلومترا بين القاهرة والرياض.

وفي صحيفة #واشنطن_بوست الأميركية، تحقيق نشرته يوم الجمعة الماضي عن الدراسة التي ذكرت بأنه سيتم نشرها في "ورقة للأقران" علمية شهيرة، هي Astronomy & Astrophysics الأوروبية، كما عن المجرة وثقبها الأسود الغريب، وعن موجات الجاذبية التي توقعها صاحب نظرية النسبية ألبرت آينشتاين قبل 100 عام، والقادرة على تحريك ما هو هائل في الفضاء بسرعات فائقة، وهي التي لا وزن لها وبلا جسم مادي معروف، كأنها قوى خفية.