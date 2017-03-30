أكبر طائرة برمائية في العالم ستقوم برحلتها الأولى قريبا

ستقوم أكبر #طائرة_برمائية في العالم، وهي من طراز #أي_جي_600 صينية الصنع، بأول #رحلة لها في أواخر مايو/أيار المقبل من مدينة #تشواي في جنوب #الصين، حسب ما أعلنته اليوم الخميس وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وكثفت الصين #الأبحاث في مجال تطوير #المعدات_العسكرية مع انتهاجها موقفا أكثر قوة في نزاعات على أراض في مناطق مثل بحر الصين الجنوبي، مما أثار مخاوف دول منطقة آسيا والمحيط الهادي والولايات المتحدة.

وأشارت "شينخوا" نقلا عن شركة #صناعة #الطيران الصينية الحكومية إلى أن الطائرة ستقوم برحلتها الأولى فوق البر ثم تقوم برحلة أخرى على سطح المياه في النصف الثاني من عام 2017 .

واستغرق تطوير الطائرة نحو ثماني سنوات وتعادل في حجمها طائرة #بوينغ 737 وهي مصممة لتقوم بعمليات #إنقاذ_بحري ومكافحة #حرائق الغابات.

وتلقت الشركة 17 طلبا يعبّر عن الاهتمام بالطائرة حتى الآن، وفق ما أوردت "شينخوا".