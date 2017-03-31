"الصواريخ المستعملة" وسيلة لتقليص نفقات رحلات الفضاء

أطلقت شركة #سبايس_أكس الأميركية بنجاح أمس الخميس من قاعدة #كاب_كانافيرال صاروخها #فالكون_9 الذي سبق لها أن استخدمت الطابق الأول منه، في سابقة من نوعها قد تفتح الطريق أمام تقليص كبير في التكاليف وتحدث ثورة في مجال #الرحلات_الفضائية.

فقد انطلق #الصاروخ الذي يحمل قمراً اصطناعياً للاتصالات تابعاً لشركة "أس آي أس" اللوكسمبورغية من منصة الإطلاق في #مركز_كينيدي_الفضائي في الوقت المحدد عند الساعة 18:27 بالتوقيت المحلي (22:27 بتوقيت غرينتش) في أجواء صافية.

وانفصل الطابق الأول من الصاروخ البالغ ارتفاعه 41 مترا بعد دقيقتين و41 ثانية على الإقلاع قبل البدء بالعودة والهبوط من دون مشاكل على منصة عائمة في المحيط الأطلسي بعد ثماني دقائق و32 ثانية من الإطلاق.

وقد وضع الصاروخ القمر الاصطناعي في المدار من دون مشاكل بعد 32 دقيقة من الإقلاع بحسب "سبايس أكس".

وكان الطابق الأول من الصاروخ استخدم في عملية إطلاق في نيسان/أبريل 2016 للمركبة #دراغون في اتجاه #محطة_الفضاء_الدولية في مهمة تموينية في إطار عقد مع وكالة #ناسا.

وسارع مؤسس ورئيس "سبايس أكس" #إلون_ماسك إلى الإشادة بهذا النجاح قائلا في مداخلة بثت عبر الإنترنت "إنه يوم مذهل بالنسبة للفضاء وقطاع #الصناعات_الفضائية ".

وأضاف الملياردير "في إمكاننا استخدام الطابق الأول من الصاروخ مرارا وتكرارا، وهو الجزء الأعلى كلفة، وهذا الأمر سيحدث ثورة كبيرة في مجال الرحلات الفضائية".