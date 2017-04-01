صدق أو لا تصدق.. هذه المنتجات مشتقة من البترول

يقوم معظمنا على الأغلب بالربط بين #المنتجات_البترولية والنقل، أو بغاز السيارات، والوقود للطائرات، إلخ... ومع ذلك، فإن الحقائق الثابتة، وفقاً لما نشره موقع "كير 2"، تؤكد أن 19.4 غالون فقط (حوالي 73.4 لتر)، من برميل يزن 42 غالونا (ما يعادل 159 لترا) بترول، أي أن نسبة 46% فقط من كل برميل بترول هي التي تستخدم لاستخلاص #البنزين أما الباقي فيدخل في #صناعات أخرى. لذا يجب أن نتساءل.. فيم يستخدم الباقي؟

ويعود تاريخ المنتجات البترولية إلى العام 1872، عندما توصل كيميائي يدعى روبرت تشيسيبروغ إلى طريقة لاستخراج بلسم شمعي من البقايا الزيتية المتروكة في آبار #النفط.

ما هو اسم هذه المادة اليوم؟ اسمها #فازلين.

وبعد بضع سنوات، في العام 1913، بدأت شقيقة رجل يدعى توماس ويليامز تضيف إلى العوامل المسودة، لتصنع هلاماً عميق اللون من هذه المادة، وأطلقا على شركتهما اسم "مايبلين".

في الحال، بدأت مئات المنتجات الأخرى المشتقة من النفط تأخذ طريقها إلى السوق في شكل #شموع وختم الشموع والأمونيا وحتى حلوى العلكة!

هل المنتجات البترولية صديقة للبيئة؟

الكثير منا يعمل بجد لتخفيض الطلب على النفط عن طريق خفض استخدام #الوقود_الأحفوري ، والحد من عدد المرات التي نقود فيها سياراتنا، ويستخدم وسائل النقل العام، ويحاول التخلص من #المواد_البلاستيكية. ولكن المشكلة هي أن المنتجات المشتقة من النفط قد تسللت إلى ما هو أكثر بكثير من مجرد النقل.

فهلام البترول، على سبيل المثال، هو منتج ثانوي لعملية #التنقيب عن النفط وتكريره. وهو نتيجة لإحدى أكثر العمليات إهانة للبيئة على وجه الأرض!

وبينما تدعي شركات صناعة مواد التجميل أنها تزيل جميع المكونات الضارة من منتجاتها القائمة على البترول، إلا أن الباحثين لا يزالون يجدون مخاطر تضع العديد من الناس في حيرة كبيرة.

المنتجات البترولية مثل #الزيوت_المعدنية لا يمكن أيضها (وهو ما يعني أنه بمجرد وصولها إلى جسمك فإنها لن تغادره أبداً)، وتشير بعض الدراسات إلى أنها قد تكون #مسرطنة. لذا لا يجب استخدامها!

وفي حالة القلق حول منتجات التجميل الخاصة بك سيدتي.. فلتتحققي من علب المنتجات الخاصة بك لمعرفة ما إذا كان أي من تلك المواد موجودة بها:

•زيوت معدنية

• بيترولاتوم

• البارافين السائل

•زيت البارافين

وهناك 10 منتجات لن تصدق أنها مشتقة من البترول ومنها:

1 - العلكة

نعتذر عزيزي القارئ، هذه المعلومة صحيحة!

تأتي العلكة اللينة والمطاطية من قاعدة مشتقة من الزيت، تشتمل على الشمع والبترول وحمض دهني والغليسرين واللانولين والمكونات الأخرى، وجميع هذه العناصر نقوم بمضغها بأسناننا.

2 - الجوارب الحريمي

إن #الجوارب_النايلون والجوارب الداخلية الضيقة والجوارب الطويلة مصنوعة من النايلون، وهي ألياف النسيج التي هي في الواقع مادة الثيرموبلاستيك المشتقة من البترول.

3 - مستحضرات التجميل

العديد من #مستحضرات_التجميل مثل أحمر الشفاه والمركبات السائلة مصنوعة من المشتقات النفطية.

ويستخدم شمع #البارافين على سبيل المثال، لمساعدة أنابيب طلاء الشفاه في الحفاظ على شكلها لتصبح ناعمة.

قد يكون الوقت حان لاستبدال طلاء الشفاه هذا، مع الأخذ بعين الاعتبار الكميات التي تبتلعها المرأة على مدى حياتها من هذا المنتج.

4 - مغلفات الأواني التي لا تلتصق

إن عموم الأوعية المغلفة بالتفلون التي تحبونها كثيرا هي في الواقع مصنوعة من مزيج من المواد الكيمياوية التي تسمى البيروفلوروآربونات أو المواد الكيمياوية البيرفلورية المشتقة من البترول.

وهذه #مواد_مسرطنة ، وقد تم ربطها بالعديد من الأمراض مثل السرطان وتلف الكبد.

يا له من أمر محزن! أتحتاج إلى بديل؟ الجأ إلى الأواني المصنوعة من حديد الزهر!

5 - أقلام التلوين

أقلام التلوين مصنوعة من شمع البارافين، وهو مادة صلبة تأتي مباشرة من البترول.

يستخدم شمع البارافين أيضاً لصنع الشموع، لإضفاء طلاء لامع على التفاح أو جعل الشوكولاته تبدو لامعة. يا له من أمر مزعج!

6 - الأقمشة الصناعية

إن معظم الملابس المقاومة للكرمشة مصنوعة من #البوليستر ، وهي مادة تحصل على أصلها في مصفاة النفط.

ومع ذلك، وفي هذه الحالة فليست كلها سيئة. فالأقمشة البوليستر يمكن إعادة تدويرها بسهولة لإنتاج ألياف البوليستر الجديدة عالية الجودة.

7 - الأسبرين

#الأسبرين هو أحد الأدوية الأكثر انتشاراً، التي أمكن اكتشافها على مدى العقود القليلة الماضية. واستخداماته تتم على نطاق واسع!

يبدأ معظم تصنيع الأسبرين اليوم بالبنزين، وهو مادة هيدروكربونية مشتقة عادة من البترول.

8 - معدات رياضية

يتم تصنيع كرات الغولف وكرة السلة ومضارب تنس الطاولة والزلاجات من البترول بشكل أو بآخر.

9 - أطقم الأسنان

تصبغ #أطقم_الأسنان الحديثة بأصباغ تعتمد على الكربون ويتم تصنيعها باستخدام الفحم والموارد البترولية. لذا عليك أن تداوم على تنظيف أسنانك باستمرار، لتجنب استخدام أطقم الأسنان مستقبلاً.

10 - معجون الأسنان

يعتمد تصنيع #معجون_الأسنان على عدد كبير من المكونات القائمة على النفط أكثر من أي منتج آخر. ومادة "بولوكسامير 407"، على سبيل المثال، تساعد المكونات القائمة على النفط للذوبان في الماء.