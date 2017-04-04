هكذا تتعرف على شخصيتك من يوم ميلادك..

إن #علم_الأعداد هو وسيلة لمعرفة ما يحدث في حياتك باستخدام الأرقام، ويمكن أن تساعد بشكل أو بآخر على أن تكتشف الكثير عن شخصيتك على أساس #تاريخ_ميلادك. يقول #علماء_النفس إن اليوم الذي نولد فيه يعكس شخصيتنا وبعض التفسير لما قد نقوم به.

لذا، نصحبك اليوم في جولة للتعرف على الصفات الخاصة بك وبمن حولك والمقربين منك على أساس تواريخ #الميلاد، والعهدة على موقع "بولد سكاي" فيما يقال عن مواليد كل يوم من أيام الشهر (من اليوم الأول إلى الـ31) كما يلي:

1- شخص قوي يتمتع بقدرات قيادية، وله عقلية خلاقة وابتكارية، وعادة ما يكون مسؤولاً أو يعمل لحسابه الخاص ومستقل تماما.

2- إنسان يسعى لتحقيق التوازن والانسجام في #الحياة والتعاطف والتفهم لمشاكل الآخرين، ولكن قد يكون منخفض الثقة بالنفس. #الحب والشراكة مهمة جدا بالنسبة له.

3- يتمتع بروح الدعابة، والتمتع بالتواصل مع الآخرين، وله قدرات فنية أو إبداعية كبيرة. ينجذب الناس إلى شخصيته الكاريزمية.

4- #شخصية_قوية التفكير والعزم، وتضع معايير عالية لنفسها وللآخرين. الصدق مهم جدا لهذه الشخصية. تعمل بجدية وجودة.

5- يتمتع بقدرات عالية في التواصل والاتصالات. يمكنه التحدث إلى أي شخص حول أي شيء. متعدد #المواهب ، لكنه يميل بسهولة إلى الشعور بالملل عندما لا يكون هناك تحدٍّ أمامه.

6- شخصية مسؤولة يمكن الاعتماد عليها وتهتم برعاية الآخرين. تحتل الأسرة قمة أولوياتها، ويقال إن الحب مهم جدا بالنسبة له.

7- إنسان لديه عقلية عميقة وتميل للتحليل، ولا يروق له السطحية. يحب قضاء وقت هادئ بعيداً عن صخب الحياة. كما أنه بديهي للغاية.

8- هو #قائد وليس تابعاً، لديه عقل منطقي وعملي. لديه أيضاً قدرة كبيرة على أن يعمل لحسابه الخاص، أو أن يكون مديراً عظيماً أو قائداً لفريق أو مشرف. يهتم بالمظهر وإنجازاته مهمة بالنسبة له.

9- شخص حساس وسخي بطبعه. فهو واسع الذهن بشكل عام، وقادر على رؤية الصورة الأكبر في الحياة.

10- يقال إنه المدير الطبيعي والمولود للقيادة، مستقل للغاية وفريد من نوعه. يتبنى الفردیة والأصالة، لأن هذا هو مفتاح #النجاح. ويمكن أيضا أن يكون تنافسياً ويشعر بعدم الأمان.

11- شخص اجتماعي وودود. ويشيع البهجة بين المحيطين به. لكنه أيضا سريع التأثر ويمكن أن يتعرض للاستغلال من الآخرين.

12- يقال إنه إنسان اجتماعي وودي، ويتمتع بالتواجد مع الناس. ويقال أيضا إنه فنان بالفطرة، الطبيعي، لديه القدرة على إدخال السرور على الناس حتى عندما كانوا في ظروف سيئة.

13- مولود هذا اليوم يعرف قيمة العمل الشاق والمثابرة والانضباط. لديه أيضا قدرة كبيرة على حل المشاكل وإنجاز الأمور بسهولة تامة.

14- هو مسؤول اتصالات ومبيعات بفطرته، وينجذب إليه الناس بسبب #الكاريزما الخاصة به. ويعد أحد أهم تحدياته في الحياة عندما يكون لديه التزام ما وأن يفي به.

15- مولود هذا اليوم يقال إن لديه مشاكل في الثقة، لأنه لا يثق في الآخرين بسهولة. ويقال إنه شخصية عميقة وتأملية وبديهية بطبيعته. مفتاح نجاحه هو تطوره الشخصي والتغلب الكامل على الـ"أنا".

16- إنسان يستمتع بمساعدة الآخرين ويوصف بأنه شخصية مغناطيسية. أهم أولوياته هي الحب و #الأسرة.

17- يفضل العمل في مركز السلطة. يمتاز بالصفات القيادية. وهو أيضا صانع قرار متميز.

18- شخص يتألق عند العمل في وظيفة خدمية. هو له عقلية قوية ومستقلة، يحب أن يكون في موقع #المسؤولية. لديه أيضا فهم جيد للناس واحتياجاتهم. ويقال إن الصبر والتسامح هما مفتاح نجاحه.

19- لديه قدرات تنفيذية يتم توجيهها لتحقيق أهدافه. هو يعترف بأخطائه ويقبل أيضا المشورة من الآخرين، ونتيجة لذلك، تزيد إمكاناته للنجاح.

20- هو شخص سلمي يكره الجدل والمواجهة. ومتعاطف مع الآخرين ويعتبر أيضا مستشارا ومعالجا تلقائيا. يمكن أن يكون حائرا أو يساوره شعور بعدم الأمان في بعض الأحيان.

21- إنسان متعدد المواهب ولديه اهتمامات متنوعة. يولد بهبة التواصل وهو متحدث لبق.

22- شخص يمتاز بالحساسية المرهفة والقدرة على الحدس. لديه هبة من البصيرة المضافة عند الجمع بين الحدس مع عقليته المنطقية. لديه القدرة على قيادة المشاريع الكبيرة.

23- شخص #جذاب في العموم كثير الحركة والنشاط. يحب الإثارة والمغامرة والتمتع بالتواصل مع الآخرين.

24- إنسان يقدس الحياة الأسرية ويحتاج إليه الآخرون في جميع الأوقات. لديه كل الصفات كونه الوالد الطبيعي وموفر الرعاية. ويفضل العمل في مهن قائمة على تقديم الخدمات.

25- شخص يهتم بشكل خاص بموضوعات مثل علم النفس والفلسفة. يحتاج إلى بعض الوقت بمفرده لمعالجة أفكاره والتأمل في الحياة. لا يميل إلى الاندماج مع الآخرين.

26- إنه قائد جيد، لأنه يقود بالمشاركة مع الآخرين، بدلا من السيطرة عليهم. يمتاز بالعزيمة ورجاحة العقل ولا يحب أن يقال له ما يجب عليه القيام به. لديه موهبة إدارة الأعمال وتزدهر أموره في العمل الخاص.

27- شخصية فنية ومبدعة للغاية، تحب القتال من أجل المستضعفين ولديها شعور قوي بالعدالة.

28- إنسان يولد فنانا بالفطرة ويعشق أن يكون مركز اهتمام الآخرين. وهو موهوب فنيا أو يكون مبدعا.

29- أهم ما يميز مولود هذا اليوم هو العمق والروحانية، ولديه اهتمام بكل ما يتعلق بمظلة "العقل والجسم والروح".

30- شخص لا يكل ولا يمل أي أنه لا يقبل بكلمة "لا" كإجابة. عندما يقرر أمرا ما، فإنه لا يغمض له جفن حتى يبلغه. لديه أيضا مهارات تنافسية ويحب أن يكون بارزا وسط الحشود.

31- هو شخص عملي للغاية ومنطقي، يمتاز بأفكاره الفريدة والمبتكرة. هو أيضا مثال للضمير والعمل الجاد والسعي بدأب لتحقيق النتائج. يكن له الجميع الاحترام والإعجاب والثقة في أي نصيحة منه.