6 نصائح للوصول إلى "ثلاجة بدون أكياس بلاستيك"

يبدو أن كمية #البلاستيك المصنعة في أول 10 سنوات من القرن الحالي سوف تقترب من إجمالي الإنتاج في القرن الماضي بأكمله، وفقاً لإحصائية "ساينتيفيك أميريكان" في عام 2010. تم استخلاص هذه البيانات من تقرير أشار إلى المخاطر الكثيرة التي تسببها تلك المادة لكوكب #الأرض وسكانه على حد سواء.

يمكن لنا الإسهام في الحد من تلك #المخاطر من خلال خفض استخدام البلاستيك أو حتى القضاء عليه نهائياً، بالتخلص منه في روتيننا الغذائي، ما يساعد أيضاً على تقليل اعتمادنا على #الأطعمة المعبأة والمصنعة، ويمكننا أيضاً خفض #الأغذية المهدرة، وهي مشكلة ضخمة في بلدان يقدر أنه يتم التخلص من 40% من إمداداتها الغذائية في القمامة.

فقد تم تصميم #الثلاجات (البرادات) الحديثة هندسياً بشكل جيد، بحيث أصبحت مزودة بعدد من الميزات التي لا تحفظ طعامك طازجاً فحسب، بل تطيل حياته دون الحاجة إلى التعبئة والتغليف الزائد.

وتشمل هذه المواصفات الهندسية، الأبواب التي تخضع درجة حرارتها للسيطرة، وأدراج حفظ #الخضراوات المحكمة الإغلاق ونظم تخزين الأعشاب. ولكي تحصل على أقصى استفادة من هذه #الثلاجات، يشترط استخدام الميزات بشكل صحيح.

فيما يلي 6 خطوات بسيطة يجب اتخاذها، بحسب العلماء، للمساعدة في الوصول إلى #ثلاجة (براد) خالية من النفايات والبلاستيك:

1 - لا تبقِ المنتجات في أكياس بلاستيكية

هذه الأدراج التي يمكن التحكم في درجة رطوبتها في #الثلاجة ، والمعروفة باسم "كريسبرز"، تعمل بشكل جيد جداً عند استخدامها بشكل صحيح. وهذا يعني أنك لا تحتاج لتخزين المنتجات الخاصة بك في #أكياس_بلاستيكية للحفاظ عليها طازجة. كما أن تغليف بعض المنتجات في البلاستيك يشجع على إنتاج غاز الإثيلين الذي من شأنه سرعة إفساد الطعام.

2 - استخدم القماش بدلاً من البلاستيك

يجب أن تقوم بلف الخضراوات الورقية وغيرها من المنتجات التي تحتاج إلى احتوائها، في درج الثلاجة، وهي هشة في منشفة مطبخ نظيفة أو في قماش الموسلين مبللة بقدر طفيف، وذلك فيما يخص المنتجات التي تحتاج إلى أن تبقى رطبة.

3 - اعرف ما يجب حفظه في أدراج الخضراوات

بعض الخضراوات لا تحب الأدراج، إلا إذا كان لديك درج محكم. استخدم وعاء زجاجيا مع غطاء للجزر والكوسة والخيار، لتجنب تعرضهم للجفاف في الأدراج العادية.

4 - لا تخزن كل شيء في الثلاجة

تؤدي الثلاجة المزدحمة إلى إغفال الطعام وفساده في نهاية المطاف. وفيما يلي بعض الأطعمة التي لا تحتاج لتخزينها في الثلاجة:

• الخبز والزبد ومعظم الخضراوات الجذرية.. قم بتخزينها في أماكن باردة ومظلمة، مثل الجزء السفلي من مخزن. ومن الأفضل أن يتم لف الخبز في كيس من القماش وتخزينه في صندوق الخبز على الكاونتر. إذا كنت لن تستخدمه على الفور، قم بتخزينه في الفريزر، وليس الثلاجة. يبقى الزبد بشكل جيد على الكاونتر أيضاً عند تخزينه في وعاء من السيراميك الخاص بالزبد.

• #الفاكهة المتماسكة.. يفضل تخزين الفاكهة في وعاء على الكاونتر. يسهل الوصول إليها ورؤيتها ومن ثم تذكر تناولها أكثر.

• الخضراوات الورقية.. إن الخضراوات مثل السلق وأوراق الشمندر تكون بحال جيدة في وعاء زجاجي مع القليل من الماء على الكاونتر وليس في الثلاجة. ينطبق الأمر على الأعشاب مثل البقدونس والريحان.

5 - استخدم الحاويات الزجاجية

يفضل تخزين #بقايا_الطعام الجاهزة أو المطبوخة مسبقاً في حاويات الزجاج مثل الـ"بايركس". كما أن الصلب المقاوم للصدأ هو اختيار مناسب أيضاً. والعلب الزجاجية تعني أنك تستطيع أن ترى محتوياتها، وهذا يعني أنك أكثر عرضة لتناول الطعام وأنه من المرجح أنه لن يهدر. وعلاوة على ذلك، فإن الحاويات الزجاجية الـ"بايركس" يمكن استخدامها مباشرة في الفرن أو الميكروويف دونما حاجة إلى نقلها لوعاء آخر.

6 - فريزر الثلاجة

عندما يتعلق الأمر بإطالة عمر الأطعمة الطازجة، يجب أن تستخدم #الفريرز ولا تنس أنه يمكنك أن تخزن مختلف المنتجات الطازجة والخبز أو الحبوب المطبوخة مثل المعكرونة والأرز.

بالطبع يكون التخزين في حاويات زجاجية ويراعى اختيار الزجاج السميك، مثل الـ"بايركس"، وتوخَّ ترك فراغ إضافي في الحاوية للأغذية لتسمح لها بالتمدد عندما تتجمد، وحتى لا ينتهي بك الأمر مع الزجاج المكسور في الفريزر. وإذا كنت ستستخدم علبا بلاستيكية، فلتكن من الأنواع التي تتحمل البرودة العالية.

وأخيراً ننصح بأن تختار مشترياتك في السوبر ماركت من المنتجات المعبأه في عبوات زجاجية أو ملفوفة بالقماش وأن تتجنب تلك المعبأة في أكياس بلاستيكية قدر الإمكان. وإذا كان متاحاً لك أن تشتري من قسم كميات الجملة فهذا يعد قراراً مثالياً، فهو بالإضافة إلى توفير المال، فإنك أيضاً ستسهم في التقليل من الكميات المهدرة في أكياس التغليف.