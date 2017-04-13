كائنات نعرفها هي "الأشبه" بأسلاف الديناصورات

أظهرت دراسة علمية استندت إلى متحجرات عثر عليها في تنزانيا أن أسلاف الديناصورات كانت مخلوقات أشبه بالتماسيح.

وكان العلماء يظنون على مدى عقود أن أسلاف #الديناصوات كانت على شاكلة الديناصورات نفسها ولكن بحجم صغير جداً كحجم الدجاج.

إلا أن اكتشاف متحجرات لنوع يطلق عليه اسم "تيليوكراتر رادينوس" ويشبه تمساحاً بطول مترين إلى ثلاثة أمتار مع عنق طويل وذيل وأربع قوائم، أظهر خلاف ذلك.

وعثر على أولى المتحجرات من هذا النوع في العام 1933، ثم بدأ العلماء يدرسونه في الخمسينات في #متحف_التاريخ_الطبيعي في لندن، لكن هيكله العظمي لم يكن مكتملا.

في العام 2015، عثر على متحجرات جديدة لحيوانين منه، في جنوب #تنزانيا أيضاً، وتبين من دراستها أنها تشكل الحلقة الناقصة التي تربط الديناصورات بالسلف المشترك الذي تفرعت منه هي والتماسيح بشكل منفصل.

وكان نوع "تيليوكراتر رادينوس" يعيش قبل 245 مليون سنة، في حقبة يطلق عليها اسم العصر الترياسي أو العصر الثلاثي. وهذا النوع و"أبناء عمه" من أقدم الأسلاف المعروفة أيضاً للطيور.

وقال جودي سكوغ المسؤول في المؤسسة الوطنية الأميركية للعلوم "هذا البحث يضيء على كيفية تفرع وتنوع أسلاف التماسيح والطيور والديناصورات".

وأضاف "تظهر الدراسة ضرورة إعادة النظر في ما نعرفه عن أصول الديناصورات".

وأعد الدراسة علماء من جامعات ومؤسسات عدة منها جامعة برمنغهام ومتحف "فيلد" للتاريخ الطبيعي في #شيكاغو، ونشرت في مجلة "نيتشر".