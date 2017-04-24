بالفيديو.. ما حقيقة جذوع الأشجار المتحجرة على المريخ؟

في أحدث النظريات حول #المريخ ، القول بأن هناك أشجاراً كانت قد نمت على #الكوكب_الأحمر ، حيث يزعم أصحاب هذه الرؤية أن تحليلهم لبعض من صور ناسا يفيد بهذا الشيء.

ويرون أنهم قد رصدوا في الصورة شجرة متحجرة، وهذا يدل بحسب زعمهم على أن الأشجار قد وجدت بالفعل في المريخ في فترة ما من التاريخ، وربما القريب جداً.

وقد قارنوا ما يظهر على أنه أشبه بجسم خشبي متصلب، بالأشجار التي تتحجر على سطح الأرض، ليذهبوا إلى أن الأمر واحد بالنسبة للاثنين، وفق ما نشر حساب Paranormal Crucible على #يوتيوب، كما يظهر #الفيديو المرفق.

ويرتفع الجسم المتحجر لثلاث أقدام عن سطح المريخ، ولو صح أنه جزء من شجرة فهذا يعني أن الكوكب سيكون حافلاً بالأشجار وربما الحيوانات في الماضي، كما تشير صحيفة "مترو" البريطانية، على سبيل السخرية لا الجدية.

وكثيراً ما يخرج أصحاب نظريات المؤامرة والأجسام الغريبة، بمثل هذه التخرصات التي لا تنتهي، من فينة لأخرى، اعتماداً على تحليل الصور التي ترسلها #المسبارات_الفضائية.