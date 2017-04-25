طبقات من المياه الجوفية تعود إلى آلاف السنين

تحوي #الطبقات_الجوفية في العالم مياها تعود إلى آلاف السنين، بحسب ما أظهرت دراسة نشرت الثلاثاء، وحذرت من مخاطر #التلوث على هذه المخزونات القيمة.

وعلى عمق يراوح بين 250 مترا وكيلومتر تحت الأرض، تتغذى الآبار خصوصا من مياه متساقطات سجلت قبل أكثر من 12 ألف سنة أي قبل بداية عصر الهولوسين، بحسب ما ورد الاعمال التي قدمت الثلاثاء في فيينا امام الاتحاد الاوروبي لعلوم الارض.

ويسجل وجود هذه المياه "الاحفورية" على عمق اقرب من سطح الارض ايضا.

وحلل الباحثون 6455 طبقة مياه جوفية في #اوروبا و #الولايات_المتحدة فضلا عن اليابان والهند والسنغال مستخدمين التأريخ بالكربون المشع.

وبحسب المناطق، فان 42 الى 85 % من المياه المخزنة في الكيلومتر الاول تحت الارض، تعود الى اكثر من 12 الف سنة مع تراجع بنسبة 10 الى 63 % كلما قل عمق الطبقة الجوفية عن 100 متر، على ما اظهرت الدراسة التي نشرت في مجلة " #نيتشر_جيوساينس".

وشدد سكوت جاسيشكو من جامعة كالغاري على ان "جزءا كبيرا من المياه العذبة في العالم احفورية. وقسم ضئيل من المياه الجوفية حديث العهد اي سنوات او عقود قليلة".

إلا أن هذا المورد القديم، الذي يوفر اليوم المياه العذبة أو يسمح على سبيل المثال بري حقول كاليفورنيا أو سهل الصين الشمالية الكبير، يعاني من الهشاشة.

وأكد معدو الدراسة أنه "غالبا ما نتصور أن هذه المياه لا يطالها التلوث الحديث" إلا أن الوضع غير ذلك. وأشار هؤلاء إلى أن "مياه الآبار الأحفورية أكثر عرضة للتلوث بالملوثات العصرية مما كنا نظن".

وقال جاسيشكو إن "ضمان التزود بالمياه العذبة يبقى تحديا لمئات ملايين الافراد".

وشدد المشرفون على الدراسة على ضرورة "إدارة هذه الموارد الجوفية بطريقة مستدامة والسهر على نوعيتها" في وقت يبرز ميل إلى استخدام المياه الجوفية أكثر مع تزايد مواسم الجفاف.