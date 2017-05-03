أيهما أصعب.. انتقاء هدية للرجل أم للمرأة؟

دخلت أنا وأصدقائي في نقاش، أثناء حفل عشاء أخيراً، حول أيهما أسهل: انتقاء هدايا للرجال أم للنساء؟ وكانت هناك آراء قوية من كل جانب.

فمن ناحية، كما قال أحدهم، هناك العديد من الهدايا النمطية للنساء، مثل #المجوهرات و #الملابس و #الإكسسوارات، مما يجعل من شراء الهدايا للنساء أمراً سهلاً.

ومن ناحية أخرى، قال صديق آخر إنه يبدو أن #الرجال أقل صعوبة من ناحية إرضائهم حول ما يريدون، فهم يسعدون كما هو الحال بقبعة بيسبول جديدة، لأنها سوف تكون شيئاً أكثر خصوصية، بحسب مقال لبروفيسور جيف غالاك، المتخصص في علم النفس وسلوك المستهلك بجامعة "كارنيج ميلون"، نشرته مجلة "سيكولوجي توداي Psychology Today". يقول بروفسيور غالاك:

"على الرغم من القوالب النمطية العلنية بين الجنسين، وعلى الرغم مما يذهب إليه مجموعة من #علماء_النفس_الاجتماعي، كان السؤال مثيراً للاهتمام".

ولكن بدلاً من مجرد التخمين أو الركون إلى القوالب النمطية التقليدية، مما قد يرغب فيه أو لا يريده الرجال و #النساء، قررت التحقيق في المسألة بشكل أكثر جدية.

3 أفكار للهدايا

وتحقيقاً لهذه الغاية، طلبت مساعدة حوالي 200 مشارك. وكلفت كلاً منهم أن يتخيل صديقاً مقرباً، وأن يكتب 3 هدايا، يعتقد أن هذا الصديق يود أن يتلقاها.

ثم سجلت كم من الوقت استغرقهم الأمر من أجل التوصل إلى 3 أفكار هدايا، واستخدمت هذا بمثابة مؤشر لمدى صعوبة التوصل إلى أفكار #هدية جيدة بشكل عام.

وبطبيعة الحال، سجلت جنس مانح الهدية، وجنس الصديق الذي كان يختار له الهدية.

نتائج مدهشة

النتائج كانت مثيرة للدهشة بشكل تام: استغرقت النساء وقتاً طويلاً للتوصل إلى 3 هدايا جيدة للنساء الأخريات أو للرجال الآخرين (حوالي 40 ثانية).

ومع ذلك، وجد الرجال أنه من السهل نسبياً التفكير في #الهدايا للرجال الآخرين (أيضاً حوالي 40 ثانية)، ولكن تبين أنه كان من الصعب عليهم التفكير في الهدايا الجيدة للنساء (ما يقرب من 60 ثانية).

وبعبارة أخرى، من الواضح أنه من السهل بشكل عام التسوق للرجال، ولكن كل من الرجال والنساء وجدت أنه من السهل نسبياً القيام بذلك، ولكن من الأصعب بكثير #التسوق من أجل النساء، إذا كان الشخص الذي يقوم بالتسوق رجل.

هدايا باهظة الثمن

وبطبيعة الحال، فإن هذه الدراسة الصغيرة لا تحكي القصة بأكملها. على سبيل المثال، كان أحد الأسئلة الأخرى التي طرحت في هذا العشاء: هل ثمن الهدية مهم؟ فربما يكون من الأسهل شراء هدايا غير مكلفة للرجال أكثر مما عليه الحال بالنسبة للنساء، ولكن العكس كان صحيحاً بالنسبة للهدايا الباهظة الثمن.

وفي نفس #الدراسة، طلبت من المشاركين النظر في أمر الهدايا التي تتراوح بين 10 و100 دولار أميركي، أو الهدايا التي تتراوح بين 100 و1000 دولار أميركي.

واتضح أن هذا لا يهم على الإطلاق.. إذ بغض النظر عن التكلفة، وجد الرجال أن من الصعب التسوق للنساء، وهذا هو واقع الأمر.

تحدٍّ صعب للغاية

وكان السؤال الآخر المثير للاهتمام هو نوع الهدايا التي يختارها الرجال والنساء لتقديمها إلى بعضهم البعض.

وبما أنني لم أطلب من الناس أن يكتبوا الهدايا المحددة التي كانوا يدرسونها، فإنني أخطط للنظر في هذا السؤال الدقيق التالي (ومشاركة النتائج في مقال مستقبلي).

باختصار، إذا كنت تتسوق لرجل، فلتعتبر نفسك محظوظاً.

وبصرف النظر عمن نكون، يجب أن تكون المهمة واضحة بشكل معقول.

ولكن إذا كنت في وضع رجل يتسوق للمرأة، فعليك أن تكون على أهبة الاستعداد لتحدٍّ صعب للغاية.