صور كوكب المشتري.. كما لم تشاهدها من قبل

كشفت وكالة الفضاء الأميركية ناسا، الجمعة، أول صورة ملونة وواضحة جداً لأكبر كوكب في مجموعتنا الشمسية، المشتري.

والصورة التقطها عالم #الفضاء غابرييل فيست، مستخدماً ما جمعته "جونو كام" الموجودة في مركبة ناسا الفضائية "جونو".

وعلى حد وصف #ناسا، فإن الصورة تظهر "عواصف بيضاوية" على سطح #الكوكب. والتقطت الصورة في 11 كانون الأول/ديسمبر 2016 من ارتفاع 32 ألفاً و400 ميل حوالي (52,200 كلم) من فوق غيوم سطح الكوكب.

والمشتري خامس الكواكب بعداً عن #الشمس وعملاق مجموعتنا، ودائماً ما يكون مغطى بالغيوم المركبة من بللورات الأمونيا، إضافة إلى احتمال وجود بكبريتيد الأمونيوم، على ما قرأت "العربية.نت" في موقع "ويكيبيديا" عن الكوكب العملاق.

وحسب ما ذكر "ويكيبيديا" فإن هذه السحب "تكون مرتبة على شكل نطاقات مختلفة وفق خطوط العرض، وتعرف باسم #المناطق_المدارية. وهذه المناطق مقسمة إلى مناطق ذات ألوان براقة، وأخرى أحزمة معتمة، ويسبب تداخل هذه الدورات المتضاربة إلى نشوء عواصف واضطرابات"، وهو وصف قريب جداً من الصورة التي كشفتها ناسا، وأرفقتها بمعلومات شبيهة.