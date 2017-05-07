هذا ما يسببه الهاتف الذكي للأطفال والرضع

أصبح مشهداً شائعاً على نحو متزايد رؤية #الرضع و #الأطفال في سن الحضانة ومن يكبرونهم يلعبون بالهواتف الذكية لوالديهم. هذا المشهد الذي يبدو غير ضار يمكن أن يحرم #الصغار من #النوم ، وفقاً لدراسة علمية نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

فقد وجدت #الدراسة أن كل ساعة يقضيها الصغار فى استخدام شاشات تعمل باللمس، فإنهم يفقدون 16 دقيقة من وقت نومهم.

ومن المعروف أن النوم يلعب دوراً رئيسياً في نمو الأطفال الصغار، كما يحدد تكيفهم العاطفي والاجتماعي، وإنجازهم الأكاديمي في مستقبل حياتهم.

تحفيز مفرط

وقال الباحث الرئيسي دكتور تيم سميث: "تشير هذه النتائج إلى أن شعبية وسهولة الوصول إلى الأجهزة التي تعمل باللمس أدت إلى مستويات مرتفعة من الاستخدام بمعرفة الأطفال في سن الحضانة والأطفال الصغار، ويرتبط هذا بانخفاض ساعات النوم".

إن الصلة بين استخدام #الهاتف_الذكي و #قلة_النوم غير واضحة، ولكن ذلك قد يكون مرجعه تحفيز الأطفال بشكل مفرط.

مهارات حركية وفوائد محتملة

وعلى الرغم مع ذلك، أظهرت أبحاث سابقة أن الأطفال الذين يستخدمون #شاشات_اللمس غالباً ما يكونون أسرع لتحقيق بعض المهارات الحركية، والتي تشمل: التقاط وإسقاط اللعب، والامساك بالأشياء بإصبع والإبهام، ونقل الأشياء من يد إلى أخرى.

وقال سميث: "قبل تقييد استخدام شاشة اللمس تماماً، والتي قد يكون لها فوائد محتملة، نحن بحاجة إلى فهم متعمق لكيفية استخدام هذه التكنولوجيا الحديثة بطريقة تزيد من الفوائد وتقلل من أي عواقب سلبية على الأطفال الصغار".

وحذر الخبراء أيضاً من أن #الآباء المشاركين في الدراسة ربما لم يتوخوا الدقة أو الصدق في الإجابات.

تفسيرات محتملة

وقال بروفيسور كيفن ماكونواي، بمدرسة الرياضيات والإحصاء، بالجامعة المفتوحة: "الأطفال في سن الحضانة والأطفال الذين قضوا المزيد من الوقت باستخدام شاشة تعمل باللمس يميلون إلى النوم ساعات أقل".

كما أن هناك أيضاً العديد من التفسيرات المحتملة لذلك، إلى جانب إمكانية أن استخدام شاشات اللمس يؤثر بشكل مباشر على النوم، حيث يوضح بروفيسور ماكونواي: " من الممكن أن الأمر الصحيح يكون هو العكس تماماً – إذ ربما آباء هؤلاء الأطفال الصغار، الذين ينامون بالفعل لوقت أقل، هم أنفسهم الذين يسمحون لأطفالهم باستخدام شاشات اللمس لوقت أطول، ليشغلوهم، أو ربما أنهم يعتقدون أن الهواتف الذكية قد تهدئ الأطفال الصغار".