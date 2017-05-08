5 حقائق علمية حول غضب الرجال

إن العلاقة بين #الجنس و #الغضب و #العنف أكثر تعقيدا مما يدركه الناس، والمعتقدات الشائعة التي تزعم أن #الرجال أكثر غضبا من #النساء في الأغلب هي معتقدات غير صحيحة، بحسب الأبحاث والدراسات.

ومع ذلك، فإن العلاقة بين #الذكورة والغضب و #العدوان ليست بذلك القدر من التعقيد، بحسب ما نشرته مجلة "سيكولوجي توداي" Psychology Today، نقلاً عن مقال للبروفيسور ريان مارتن، أستاذ #علم_النفس المتخصص في أبحاث الغضب بجامعة "ويسكونسن-غرين باي".

ويرى مارتن أن هناك 5 حقائق مرتبطة بالغضب عند الرجال، وهي:

1 - ارتباط الذكورة بالغضب

تناولت دراسة عام 2014، أجريت بجامعة جنوب أستراليا، العلاقة بين الذكورة وإثارة الغضب. وعلى وجه التحديد، طُلب من المشاركين استكمال سلسلة من الاستبيانات المتعلقة بأدوار الجنسين ( #الذكور و #الإناث) والغضب.

فوجد الباحثون أن الهوية الخاصة بالشخص (سواء رجال أو نساء)، وليس الجنس البيولوجي، يفسر اختلافات الغضب بينهم.

وكان عدد المشاركين من الذكور الذين عبروا عن غضبهم أكبر من المشاركات من الإناث. لكن هذا لا يعني أن الذكور كانوا أكثر غضبا من الإناث.

والواقع، أن الإناث اللواتي لديهن ميل إلى "الهوية الذكورية" قد أظهرن غضبا أكثر من الإناث اللواتي يملن إلى "الهوية الأنثوية".

2 - تهديد ذكورة الرجال تدفعهم لإظهار الغضب

وجدت دراسة، أجريت عام 2015 بجامعة ولاية بنسلفانيا، أنه عندما يحدث تحدٍّ للذكورة لدى الرجال، فإنهم يتفاعلون بمزيد من الغضب، وربما يلجأون أيضاً لمحاولة إظهار الهيمنة على النساء.

وخلال الدراسة، طلب الباحثون من الرجال إجراء اختبار معلومات ذي محتوى نمطي ذكوري أو أنثوي.

وقيل لنصف المشاركين - سواء كان ذلك صحيحا أم لا - إنهم سجلوا آراء أشبه بآراء المرأة المتوسطة. ثم أكمل المشاركون سلسلة من الاستبيانات عن الغضب والمعتقدات الأخرى.

وكانت النتيجة أن أظهر الرجال الذين شعروا بأن هناك تهديدا لذكورتهم أكثر غضبا، وأكثر خوفا من نشر نتائجهم علنا، بل أظهروا رغبة أكبر في #الهيمنة أو #السيطرة الاجتماعية على النساء.

3 - تحديات هرمون الـ"تستوستيرون" في الرجال

وتأتي نتائج مماثلة من دراسة أجريت عام 2016 من جامعة "غدانسك"، حيث وجدت الباحثون أن إخبار الرجال بأن لديهم انخفاضا في مستويات #هرمون #التستوستيرون كانت بمثابة تهديد للذكورة لديهم، وأدى ذلك إلى إظهار أنواع نمطية من الغضب تطور بعضها إلى الاشتباك بالأيدي.

بينما كان الرجال الذين قيل لهم إن لديهم مستويات عالية #هرمون_التستوستيرون أكثر دعماً لفكرة #المساواة بين الجنسين وأكثر انخراطاً في السلوكيات "الأنثوية"، مثل رعاية الأطفال أو القيام بالأعمال المنزلية.

4 - ارتباط الذكورة بالسلوكيات الاستبدادية

وفقا لدراسة أجريت عام 2014 بجامعة ولاية جورجيا، فإن مختلف أبعاد الذكورة تنبئ بمواقف استبدادية.

وخلصت الدراسة إلى أن هناك 3 أبعاد، على وجه الخصوص، ذات صلة بالذكورة:

*الوضع (الاعتقاد بأن الرجال يجب أن يحترَموا، وأن يبرزوا ثقتهم بأنفسهم).

*الخشونة (الاعتقاد بأن الرجال يجب أن يكونوا أقوياء جسديا وعدوانيين).

*مكافحة الأنوثة (الاعتقاد بأن الرجال ينبغي عليهم تجنب الأنشطة الأنثوية النمطية).

وقد ارتبطت الأنماط الثلاثة بالسلطة الاستبدادية لدى الرجال. وإذا تم تهديد أي من تلك الأنماط، يبدأ الرجال في إظهار الغضب.

5 - "الذكورة النائمة" تظهر عندما يكون الرجال تحت تأثير الكحول

وأخيرا، طلبت دراسة أجريت عام 2015 بجامعة ولاية جورجيا، من الرجال إكمال سلسلة من الاستبيانات بشأن موضوعات تتعلق بمعايير #الذكورة في اعتقادهم.

ثم جرى تكليفهم عشوائيا باستهلاك المشروبات الكحولية أو غير الكحولية قبل إخضاعهم لتحدٍّ أمام خصم وهمي.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين كانوا تحت تأثير الكحول أظهروا سلوكاً معادياً للإناث وكانوا أكثر غضباً وعدوانية من الذين لم يكونوا مخمورين.

ويصف المؤلفون هذا بأنه "الذكورة النائمة".