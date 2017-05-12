أول سفينة شحن كهربائية ذاتية القيادة.. وبدون طاقم

تعتزم #النرويج تصنيع أول #سفينة_شحن_كهربائية ذاتية القيادة خلال العام المقبل، وذلك في إطار الجهود للتقليل من انبعاثات #ثاني_أكسيد_الكربون من خلال الاستغناء عن عشرات الآلاف من الرحلات، التي تقوم بها الشاحنات التقليدية سنوياً.

فيبدو أن تقنية المحركات التي تعمل بالطاقة النظيفة وصلت قطاع #النقل_البحري، حيث كشفت النرويج عن المشروع، الذي سيبدأ العمل به في العام المقبل 2018.

السفينة المرتقبة هي سفينة شحن قادرة على حمل 100 حاوية، أي بوزن ما بين 3 آلاف إلى 3 آلاف و500 طن.

السفينة الكهربائية يتم تزويدها بالطاقة الكهربائية من مكان مخصص في الميناء من مولد خاص "هيدروليكي" أيضاً يعمل بالطاقة النظيفة.

وخلال إبحارها تستمد سفينة الشحن الكهربائية طاقة مساندة من #بطارية ضخمة سيتم تزويدها بها.

سفينة الشحن الكهربائية يمكنها قطع مسافة 120 كيلومتراً من دون أن يتم إعادة شحنها بالطاقة الكهربائية.

وباستخدامها يكون من الممكن تجنب نحو 40 ألف رحلة ملوثة سنوياً.

بقي الإشارة إلى أن السفينة الكهربائية ستبحر من دون طاقم، وستدخل الخدمة اعتباراً من 2020 شرط حصولها على الأذونات الضرورية.