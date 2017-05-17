علمياً مخ الرجل أكبر من المرأة.. لكن أيهما أكثر كفاءة؟

هناك نكتة تتكرر دائماً، خاصة في أوساط أشجع #الرجال (بالطبع بعيداً عن أسماع زوجاتهن) وهي أن نصفهم الآخر لديهن أمخاخ أصغر.

لكن بعيداً عن النكات وتحديداً في الواقع العملي تثبت #المرأة أنها تتمتع بأداء أفضل في #اختبارات_الذاكرة على الرغم، كما يقول الخبراء، من حقيقة أن الرجال لديهم بالفعل أمخاخ أكبر.

بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تبين بالفعل من خلال دراسة هولندية حديثة أن لدى الرجال #معدل_ذكاء أعلى بنحو 4 نقاط عن #النساء، إلا أن هناك العديد من الدراسات البريطانية والأميركية الأخرى أثبتت أنه لا أساس من الصحة لهذه النتائج وأن مخ المرأة بالرغم من أنه أصغر حجماً، ولكنه أسرع وأفضل فيما يتعلق بالأداء. لذا فقد شكك العلماء في نتائج تلك الدراسة الهولندية.

مخ الرجل أكبر في الحجم

وكانت الدراسة الهولندية، والتي أجريت بناء على مسح بالرنين المغناطيسي لما يقرب من 900 رجل وامرأة، قد أثبتت أن أمخاخ الذكور أكبر بحوالي 14%.

وأوضحت الدراسة، التي أجريت بجامعة "إيراسموس"، أن النساء أقل ذكاء من الرجال بنحو 3.75 نقطة، وأنهن أسوأ بكثير في اختبارات القدرة على الحيز الفراغي المحيط بهن.

بالرغم من أن الخبراء توصلوا من قبل، من خلال عدة دراسات، إلى أن مخ المرأة يعمل بقدر أكبر من الكفاءة.

ويقول المؤلف الرئيسي للدراسة الهولندية، دكتور ديمتري فان دير ليندن: "وجدنا أن أمخاخ الرجال أكبر من النساء، ويشير تحليلنا الى أن هذا هو السبب في انخفاض متوسط الذكاء العام عبر مجموعة من الاختبارات".

مخ المرأة أكثر تنظيماً

وأضاف: "نحن ندرك أن البحوث السابقة تشير إلى أن أمخاخ النساء أفضل تنظيماً، أو أنها تعالج المعلومات بشكل أكثر كفاءة، ولكننا لم نتناول ذلك الأمر في دراستنا".

وتدعم الدراسة الادعاءات المثيرة للجدل والمنسية على نطاق واسع الآن والتي كان قد ساقها #تشارلز_داروين، في القرن الـ 19، أن أمخاخ الرجال كانت أكبر من تلك التي لدى النساء.

فقد كان داروين يعتقد أن حجم مخ المرأة يقع بين الطفل والرجل.

ولكن #علماء اليوم لديهم التصوير بالرنين المغناطيسي، والقدرة على المسح لقياس حجم المخ، والدراسات السابقة قد اتفقت على أن أمخاخ الرجال أكبر حجماً من أمخاخ النساء.

وفي إطار تلك الدراسة العلمية الهولندية، تم التقاط الأشعة وإجراء الاختبارات المعرفية لـ896 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 22 و37 عاماً، وذلك كجزء من "مشروع هيومان كونيكتوميHuman Connectome Project".

وتؤكد الدراسة التي تم نشرها في مجلة "إنتيليجانس Intelligence" أن الرجال يحصلون على أعلى الدرجات في معظم #قياسات_الذكاء، بما في ذلك الوعي بالمحيط الفراغي المكاني.

المرأة أفضل في اختبارات الذاكرة

إلا أن النساء أثبتن أنهن الأفضل في #اختبارات_الذاكرة، بما في ذلك استدعاء تسلسل 18 صورة، ولكن التحليل أثبت أن هذا لم يحدث فرقاً في ذكائهن العام.

ويخضع حجم المخ في الجنسين لنقاش حاد في المجتمع العلمي.

وتعليقاً على الدراسة الهولندية، يقول دكتور جوزيف ديفلين، رئيس قسم علم النفس التجريبي في "يونيفيرسيتى كوليج" بلندن: "هذه دراسة تم إعدادها بشكل جيد ولكن الأدلة ليست قوية بما فيه الكفاية لإثبات أن أمخاخ الرجال الأكبر حجماً هي بالفعل أكثر ذكاء من أمخاخ الإناث الأصغر حجماً، مما يجعلها قفزة إيمانية، بمعنى الاعتقاد فى شيء غيبي غير مؤكد، وذلك باستخدام مقياس الذكاء العام الذي لا أساس له".

وأضاف: "إن أمخاخ الرجال والنساء مختلفة ونحن نعلم أن الملاحة المكانية تعتبر أفضل قليلاً في الرجال عنها في النساء، وفي حين أن النساء يملن إلى أن تكون لهن مفردات لغوية أفضل. ولكن يجب أن نتشكك في الادعاءات بأن الرجال أكثر ذكاء من النساء، وخاصة عندما يكون هناك القليل من الأدلة التي تثبت ذلك، بل وعندما يكون هناك أيضاً الكثير من الأدلة على عكس ذلك.. لذا لا بد أن نتشكك في هذه النتائج".

كما أن هناك أبحاثا في جامعة "كاليفورنيا" أثبتت أن أمخاخ النساء أصغر ولكن يمكنها أن تؤدي بسرعة أكبر بسبب وجود روابط أفضل بين خلايا المخ.