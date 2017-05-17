معلومات جديدة مرعبة عن ديناصور ضخم آكل للحوم

توصل العلماء إلى سبب آخر يجعل التيرانوصور ركس (تي ركس) مثيراً للدهشة والرعب إذ قالوا إن قوة عضة هذا #الديناصور الضخم آكل اللحوم كانت تعادل وزن ثلاث سيارات صغيرة.. أي أنه كان يستطيع سحق العظام بسلاسة.



وقال باحثون اليوم الأربعاء إن نموذجاً إلكترونياً يستند إلى تشريح عضلات فكي تي ركس وفحوصاً على أقارب له على قيد الحياة مثل التمساحيات والطيور أظهرت أن قوة عضة تي ركس تبلغ نحو 3630 كلغم لتصبح بذلك الأقوى بين كل #الديناصورات.



وقال جريجوري إيريكسون وهو عالم في مجال #البيولوجيا الأرضية بجامعة ولاية #فلوريدا "يستطيع تي ركس عض أي شيء يريده طالما كان هذا الشيء من لحم ودم".



ولقياس قوة عضة تي ركس قام العلماء أيضاً بدراسة الطريقة التي ينقل من خلالها الديناصور قوة العضة عبر أسنانه مخروطية الشكل التي يصل طول الواحدة منها إلى 18 سنتيمترا فخلصوا إلى أن قوة ضغط أسنان تي ركس تبلغ 30300 كلغم في السنتيمتر المربع الواحد.

وأشارت آثار عض على عظام حفائر ديناصورات، مثل الديناصور ثلاثي القرون الذي يعرف باسم الترايسيراتوبس، وعاشت إلى جانب تي ركس قبل نحو 66 مليون سنة في غرب #أميركا_الشمالية إلى أن تي ركس كان يسحق عظام ضحاياه. وكان لتي ركس الأفضلية على مفترسين منافسين له بفضل قدرته على سحق العظام والتهامها.



وكان طول تي ركس يبلغ 13 متراً ووزنه نحو سبعة أطنان.



وقال بول جيجناك العالم في مجال البيولوجيا الأرضية بمركز علوم #الصحة في جامعة ولاية أوكلاهوما وكبير الباحثين في الدراسة التي نشرتها دورية (ساينتيفيك ريبورتس) "يمكن للحيوانات المفترسة التي تملك قدرات سحق العظام استخدام مورد له فوائد كبيرة وإن كان ينطوي على مخاطرة كبيرة: المعادن التي تتكون منها العظام نفسها والنخاع الدهني بداخلها".



وخلص العلماء إلى أن ضغط أسنان تي ركس هو الأقوى بين كل الكائنات الحية التي خضعت للدراسة. وتفوق قوة عضة تي ركس مثيلتها عند كل الكائنات الحية الأخرى حاليا لكنها ليست الأقوى على الإطلاق. فعلى سبيل المثال توصل العلماء في 2012 إلى أن قوة عضة #تمساح ضخم منقرض يعرف باسم دينوسوكس بلغت 10400 كلغم. وكان هذا التمساح أثقل وزنا وعاش على الأرض قبل تي ركس بملايين السنين.