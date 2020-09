أخيراً.. صمم سيارتك ذاتية القيادة بنفسك

إن محاولة العثور على #سيارة تناسب أسلوب حياتك ليست مهمة سهلة.

ولكن الأنباء السارة هي أنه قد تم ابتكار سيارة جديدة ذاتية القيادة، وصفت بأنها "ورقة فارغة" يمكن أن تكون الحل لتلبية احتياجات أنماط مختلفة من المستخدمين، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

سيارة واحدة بتصاميم متعددة

تتكون #المركبة_ذاتية_القيادة "الشخصية التصميم" من 5 أجزاء، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء تشكيلات مختلفة من نفس السيارة سواء من حيث الأسلوب أو الاستخدام.

تم تصميم السيارة لدى شركة "أو أس فيكلOSVehicle "، ومقرها هونغ كونغ، والمقصود بها أن تكون سيارة ذاتية القيادة للجميع.

يقول أليساندرو كامورالي، الرئيس التنفيذي للشركة: "إن تصميم تلك السيارة للمستقبل، من 5 أجزاء تحدد الحجم كله بحيث يمكن للجميع بسهولة عمل تكوينات أكثر من نفس السيارة سواء من حيث الاستخدام والأسلوب، وتمييزها لسهولة التعرف عليها.

وأضاف: "كانت النية متجهة لإنتاج "كيان غير ذي شكل محدد"، أي ورقة فارغة، بحيث يمكن للناس تطويره وفقاً لأفكارهم الخاصة"، موضحاً: "لأن التصميم يجب ألا يكون شيئاً مفروضاً، ولكنها مسألة مشاركة".

مصطلح جديد

وتتيح هذه التقنية المعيارية للمستخدمين إمكانية الإضافة والتضمين السهل للعديد من #تقنيات_القيادة_الذاتية، بما في ذلك تقنية قياس المسافات وأجهزة #الاستشعار (الحساسات).

وتصف الشركة هذه الخطوات باسم "بيوسدكاش BYOSDCACH"، وهو مصطلح جديد ويأتي اختصاراً لعبارة حدد "بنفسك دليل القيادة الذاتية وقم بتخصيص نوعية الأجهزة Bring Your Own Self Driving Code And Custom Hardware Stack".

وعلى موقعها على الإنترنت، تقول "أو اس فيكل": "إن تقنية هذا الجهاز تمكن من استبدال مكوناته الرئيسية مثل #المحرك الكهربائي و #البطارية، بما يسمح للسيارات للاستمرار بالخدمة 10 سنوات أطول من السيارات التقليدية، التي تعمل لـ10 سنوات".

خدمات الدليفري

يمكن للسيارة أيضاً أن تكون مخصصة من حيث #العلامات_التجارية (الماركات)، سواء في الجسم الخارجي والصالون الداخلي.

وباعتبار وصفها بأنها "مركبة كخدمة"، فإن هذا يسمح للشركات بتقديم نماذج مصممة خصيصاً لكل نوع من الخدمة ولكل بلد.

وتقول "أو أس فيكل": "مع تزايد الطلب على #خدمات_دليفري الوجبات الغذائية و #التوصيل المشترك وأنظمة تقاسم السيارة، فسيكون من الضروري أن تركز المركبات على العلامات التجارية للخدمة والاحتياجات لها، وليس العلامة التجارية للسيارة".

طاولة ومقاعد

وينقسم الجسم إلى 5 أجزاء رئيسية، هي المقدمة، والخلفية، والسقف، وأبواب مزدوجة متناظرة، فضلاً عن تحسين الإنتاج وخفض التكاليف.

أما الجزء الداخلي يمكن أن يوفر إعدادات مختلفة من القيادة الذاتية. وهناك إحدى النسخ من هذا الإصدار، تتيح فرصة عمل تصميم الجلوس وجهاً لوجه مع طاولة في وسط الصالون الداخلي.

لم يتم تحديد تكاليف السيارة حتى الآن، ولكن من الواضح أنها لن تكون ذات أسعار محددة نظراً لتباين التصاميم التي سيحددها المستخدم بنفسه.