ما مدى خطورة طهي الطعام مع رقائق الألمنيوم؟

أصبحت #رقائق_الألمنيوم من المواد المنزلية الأساسية منذ العقد الأول من القرن العشرين، نستخدمها في #الشواء، ونغلف بها أصابع الحلوى، ونغطي بها ما تبقى من #الطعام، ونضع بداخلها فطائرنا. وحقيقة الأمر أن معظم الأسر تجد أن رقائق الألمنيوم عنصرا أساسيا لا غنى عنه في #المطبخ الحديث.

ومع ذلك، فإن علينا أن نتساءل: هل كل ما لدينا من #الألمنيوم آمن الاستخدام حقا؟ هذا السؤال يجيب عنه تقرير بموقع "كير2" المعني بالشؤون العلمية والصحية.

الزهايمر وسرطان الثدي

لماذا نقلق من الألمنيوم في المقام الأول؟

فقد تم الكشف عن مستويات عالية من الألمنيوم في أمخاخ المرضى الذين يعانون من #مرض #الزهايمر. ويمكن للألنيوم أيضا أن يبطئ معدل نمو خلايا #المخ، وهناك أدلة على أن الألمنيوم في بعض مزيلات روائح العرق يمكن أن يشجع على انتشار #سرطان_الثدي.

هناك أدلة كافية مثيرة للقلق حول الألمنيوم، ولهذا السبب تحوّل الكثير من الناس إلى استخدام مزيلات الروائح الخالية من الألمنيوم للحفاظ على #النظافة الشخصية بسمية أقل.

ولكن من المثير للاهتمام أن نلاحظ كم الأسر التي ابتعدت عن استخدام مزيل العرق المحتوي على الألمنيوم، إلا أنها لا تزال مستمرة في شراء واستخدام رقائق الألمنيوم.

أين تكمن الخطورة؟

يتساءل الكثيرون: ما قدر الألمنيوم الذي نستهلكه بالفعل عندما نطلب البطاطا المخبوزة في رقائق الألمنيوم على الشواية؟ وهل هناك خطورة من #طهي الطعام مع الألمنيوم؟

يترشح #المعدن الذي نطهو به بالتأكيد في أطعمتنا. وغالبا ما يتم اقتراح الطهي في #مقلاة من الحديد الزهر لأولئك الذين يعانون من نقص الحديد. وبطريقة مماثلة، فإن الطبخ مع الألمنيوم يزيد من مستويات الألمنيوم داخل الجسم.

وقد كشفت إحدى الدراسات أن كمية الألمنيوم التي تنتقل من الرقائق إلى الطعام أثناء عملية #الطهي هي أعلى بكثير من الحد المسموح به الذي حددته منظمة #الصحة العالمية.

وتسرب الألمنيوم لا يزداد مع طهي الأطعمة الدافئة أو الساخنة فحسب، وإنما أيضا تزيد الحمضيات مثل الليمون والطماطم (البندورة) بقوة من تسرب الألمنيوم الى الطعام، حيث إنها تذيب بقوة المزيد من الألمنيوم.

النصيحة الخالصة

إذا كان علينا استخدام الألمنيوم حتما، فقد يكون من الأفضل استخدامه في تبريد أو تجميد الأطعمة الباردة فقط.

وبطبيعة الحال، فإن رقائق الألمنيوم ليست الجاني الوحيد في المطبخ، وذلك لأن العديد من الأواني والمقالي مصنوعة من الألمنيوم، أو مغطاة بالألمنيوم.

إذا كنت قلقا بشأن الألمنيوم، قم بتحويل #المقالي اليومية إلى خيارات صحية مثل الحديد الزهر أو المينا الخزفية أو الفولاذ المقاوم للصدأ.

كما أن هناك الكثير من البدائل لرقائق الألمنيوم التي يمكن استخدامها.

فحاول تخزين #الخضراوات في المياه العذبة في #الثلاجة، واستخدام #الأوعية الزجاجية أو العلب البلاستيكية الخالية من مادة البيسفينول إيه BPA.