أكبر تلسكوب في العالم.. سيغير فهمنا للكون

بدأ العمل في #تشيلي على إنشاء #التلسكوب_الأوروبي الضخم الذي سيصبح عند الانتهاء منه أكبر تلسكوب بصري في العالم، إذ إنه أكبر خمس مرات من أفضل أدوات الرصد الفلكي المستخدمة حاليا.

ويقول القائمون على المشروع إن حجم التلسكوب يجعله قادرا على تغيير فهمنا للكون، إذ سيصل قطر عدسته الرئيسية إلى حوالي 39 مترا.

ومن المقرر أن يبدأ في عام 2024 تشغيل التلسكوب الذي سيوضع على #قمة_جبل بارتفاع 3000 متر وسط #صحراء_أتاكاما بتشيلي.

ويملك التلسكوب قدرات أخرى مثل الإضافة إلى استكشافات رواد الفضاء لكواكب تدور حول نجوم أخرى، وربما استكشاف المزيد من الكواكب الأصغر، وتصوير كواكب أكبر، ووصف الأغلفة الجوية لها، مما يعد خطوة مهمة لمعرفة ما إذا كانت هناك حياة عليها.

وقالت رئيسة تشيلي ميشيل باشيليت في كلمة بمناسبة بدء الإنشاء في الموقع يوم الجمعة: "ما يتم تشييده هنا أكبر من مجرد تلسكوب. إننا هنا نشهد أحد أفضل الأمثلة على إمكانات العلم".

ويوفر الطقس الجاف بصحراء أتاكاما أجواء رصد شبه مثالية على سطح الأرض، وستتركز نحو 70 بالمئة من البنية الأساسية للفضاء في العالم في المنطقة بحلول عشرينيات القرن الحالي.

ويمول المشروع المرصد الأوروبي الجنوبي، وهي منظمة تضم دولا أوروبية وأخرى في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.

ولم تتوفر معلومات عن تكاليف الإنشاء، لكن المرصد قال من قبل إن إنشاء التلسكوب الأوروبي الضخم سيتكلف نحو مليار يورو (1.12 مليار دولار) وفقا لأسعار 2012.