علمياً هذه أفضل طريقة لطهي الفطر

لا يفضل استخدام المقلاة في طهي #الفطر ، المعروف أيضا بعش الغراب أو # المشروم ، وفقا لأحدث الأبحاث العلمية التي رصدتها الكاتبة كيت سامويلسون في مجلة "تايم" الأميركية .

إن الفطر يعد غذاء مفيدا صحيا بسبب ما يحتوي عليه من كمية كبيرة من الألياف الغذائية والبروتين والأحماض الأمينية، شاملة #الفيتامينات B1، B2، B12، C، D و E ونزر يسير من #المعادن ، فضلا عن حقيقة أنها منخفضة #الدهون والسعرات الحرارية، بحسب ما نشرته مجلة تايم هيلث الأميركية.

ولكن وفقا للباحثين في مركز بحوث الفطر التكنولوجي، لاريوخا في إسبانيا، فإن تكوين الفطر، وقدرته المضادة للأكسدة ومحتواه الغذائي يمكن أن يتأثر سلبا من عملية الطهي.

ولأغراض الدراسة، التي نشرت في "المجلة الدولية لعلوم الأغذية"، قام الفريق بتقييم تأثير #السلق و #التسخين في #الميكروويف و #الشوي على كل من أقراص الفطر الأبيض، وشيتاكي، والمحار، وفطر المحار الملك. بعد طهي 4 أنواع من الفطر، والتي تم اختيارها لأنها هي الأنواع الأكثر استخداما على نطاق واسع من الفطر في جميع أنحاء العالم، تم تجفيف العينات مجمدة وتحليلها، مع تحليل النتائج، مقارنة بالأنواع الخام.

وخلص الباحثون إلى أن أفضل طريقة لطهي الفطر، بينما لا يزال يحتفظ بخصائصه الغذائية، تتمثل في الشوي أو التسخين في الميكروويف. كما أظهر الفطر المقلي والمغلي قدرة أقل بكثير من النشاط المضاد للأكسدة. وكشفت النتائج أن الفطر المقلي على وجه الخصوص شهد فقدانا شديدا في البروتين ومحتوى الكربوهيدرات، فضلا عن زيادة الدهون.

وفي تصريح لها، قالت إيرين رونسيرو، وهي واحدة من مؤلفي الدراسة: "تسببت عمليات القلي والسلق في خسائر أشد في البروتينات ومضادات الأكسدة، ربما بسبب ترشح المواد القابلة للذوبان في الماء أو في الزيت، مما قد يؤثر تأثيرا كبيرا على القيمة الغذائية للمنتج النهائي".