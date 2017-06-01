ماذا تعرف عن سفن LCS المتطورة؟

لا تعتبر السفن القتالية الساحلية (littoral combat ship LCS) من إنتاج شركة لوكهيد مارتن الأميركية، مجرد سفينة حربية تقليدية إنما هي قطعة عسكرية تحاكي المستقبل بتوظيف أحدث التقنيات التكنولوجية لتضطلع بمهام متعددة.

وتعرف هذه السفن اختصارا بـ LCS ، وهي من فئات السفن السطحية متعددة المهام والصغيرة نسبيا المخصصة للعمليات في المناطق الساحلية. وتمتاز سفن LCS بأنها مقاتلة رشيقة وقوية قادرة على التغلب على التهديدات المضادة من أي عدو، بفضل تجهيزاتها التكنولوجية المتقدمة.

وتتضمن سفن LCS، من إنتاج شركة لوكهيد مارتن الأميركية، فرقاطات قادرة على تشغيل مروحياتSikorsky MH-60R ومروحيات MH- 60R Seahawk المزودة بأحدث أجهزة لرصد الغواصات كما يتم تسليحها بطوربيدات لتدمير الغواصات.

نظام رادر متطور

كما يتم تزويها بنظام القتال Aegis الذي يوظف رادار SPY- 1F أو رادار مماثل، وهو النسخة المحسنة من رادارAirbus Group TRS-3D المستخدم على سفينة البحرية الأمريكية Freedom-class LCS وسفن حرس السواحل الأميركية Legend-class.

صواريخ بحر-جو

كما تتميز بالقدرة على قذف صواريخ سطح - جو القياسية SM-2، ويتوقع أن يتم تزويد السفن بنظم القذف العموديMark 41 ذو 16 خلية إطلاق والتي يمكنها استيعاب هذه الأخيرة وأسلحة أخرى. كما أن الـLCS تحمل 2 من الرادارات المضيئة للتحكم في النيران.

وتقوم لوكهيد مارتن، في بعض النسخ، بتسليح سفن LCS برشاش أوتوميلارا 76 ملم MK-75 76MM OTO.

سرعات عالية

وهناك إمكانية بالاختيار بين العديد من أنواع المراوح المائية للعمل على وحدة الدفع في المحركات، مثل تلك التي تستخدم عادة في سفن Freedom-class، أما السرعة القصوى للسفن فيتوقع أن تصل إلى 37 عقدة.

ويتراوح عدد طاقم الفرقاطة بين 110 إلى 130 شخصا.