بالصور أفضل 10 طائرات هليكوبتر هجومية في العالم

تعتبر الطائرات المروحية "الهليكوبتر" المصدر الأكثر فعالية في الخدمات اللوجستية والحروب وأغراض الإنقاذ هذه الأيام.

وقد ساعدت تلك المروحيات منذ ظهورها الأول في الحرب العالمية الثانية، ومن خلال حرب فيتنام وحتى يومنا هذا، على إحداث تحول مثير في ساحة المعركة.

لذا نقدم في ما يلي أفضل 10 طائرات هليكوبتر هجومية في العالم اليوم، والتي يتم تصنيفها حسب قدراتها وإلكترونيات طيرانها، وخفة الحركة والسرعة وقوة النيران والإمكانيات، بحسب ما أفاد موقع "وندر ليست" http://www.wonderslist.com : وسنبدأ بالعاشرة لنصل تدريجياً إلى الأولى:

المركز العاشر Z-10

تعمل المروحية الهجومية من طراز "Z-10" في الخدمة مع الجيش الصيني منذ عام 2008. وتتميز بتكوين حربي معياري، حيث إن جسم الطائرة ضيق وقمرة القيادة مرتفعة. يجلس رجال المدفعية في المقدمة، بينما يقبع الطيار في المؤخرة.

وتتكون أسلحة "Z-10" من مدفع 30 ملم، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات من طرازHJ-9 (مماثلة لـTOW-2A )، وصواريخ مضادة للدبابات 10-HJ مطورة حديثا (مماثلة لـ AGM Hellfire 114 ) وصواريخ جو – جوTY-90 ويمكن أيضا أن تحمل قرون صواريخ غير منفتحة.

المركز التاسع Hind Mi-24

"Mil Mi-24" هي طائرة هليكوبتر حربية كبيرة الحجم وهي هجومية وتستخدم أيضا لنقل القوات بقدرة منخفضة حيث تتسع لـ8 ركاب. وهي أول طائرة هليكوبتر تدخل الخدمة مع القوات الجوية الروسية كطائرة هجوم ونقل وقتال في آن واحد. وتعتبر نظيرا قريبا لـ"أباتشي الأمريكيةAH-64 "، ولكن على عكس هذه وغيرها من طائرات الهليكوبتر الهجومية الغربية تتميز بقدرتها على نقل ما يصل إلى 8 جنود.

المركز الثامن AH-2 Rooivalk

"دنيل رويفالك" هي هليكوبتر هجومية مصنعة من قبل شركة دينل في جنوب إفريقيا. وتعني "رويفالك" في اللغة الإفريكانية "الصقر الأحمر". ولا تستخدم القوات الجوية فى جنوب إفريقيا سوى 12 "دنيلAH-2 رويفالك" الهجومية على الرغم من أنها يبدو كأنها آلة جديدة تماما. وتستند رويفالك إلى درجة من الهندسة العكسية الخاصة بشركة "بوما إيروسباتيال"، حيث تستخدم نفس المحركات والمروحة الرئيسية.

المركز السابع AH-1W Super Cobra

"Cobra Bell AH-1 Super " هي طائرة هليكوبتر هجومية ذات محركين على غرار "AH-1 Cobra " التابعة للجيش الأميركي. وتشمل عائلة كوبرا التوأم "سي كوبراAH-J1 " و "AH-T1" و "سي كوبرا" المعدلة و "سوبر كوبرا AH-1W".

المركز السادس A-129 / T-129 (إيطاليا / تركيا)

تم تصنيع وإنتاج الطائرة المروحية الهجومية "Agusta A129 Mangusta" في الأصل لدى أغوستا في إيطاليا. وكانت هذه أول طائرة هليكوبتر هجومية مصممة ومصممة بالكامل في أوروبا الغربية.

تعتبر "TAI/AgustaWestland" نسخة مشتقة من A129، ويرجع الفضل في تطويرها إلى الصناعات الفضائية التركية (TAI)، مع أغوستا وستلاند كشريك أساسي.

المركز الخامس AH-1Z Viper

تعد "AH-1Z Viper" قادرة وذات مرونة ومتعددة المهام وتعتبر في المجمل من أهم طائرات الهليكوبتر الهجومية. و"Bell AH-1Z Viper" طائرة هليكوبتر هجومية ذات محركين على أساس السوبر كوبرا "AH-1W Viper"، التي تم تطويرها لحساب مشاة البحرية الأميركية.

وتتميز بـ"مروحة رباعية الشفرات"، بلا رولمان بلي، وبنظام دوار رئيسي مركب، ونظام نقل مطور، ونظام جديد لرؤية الهدف. و "AH-1Z" هي جزء من برنامج التطوير H-1. وتسمى أيضا "زولو كوبرا" في إشارة إلى حرف البديل لها.

المركز الرابع Eurocopter Tiger

تم تصنيع "يوروكوبتر النمر" الهليكوبتر الهجومية بواسطة شركة يوروكوبتر في ألمانيا، وهي المعروفة باسم النمر في فرنسا وإسبانيا. وهي مدعومة بمحركي MTU توربو-ميكا رولز رويس MTR390 التوربيني.

المركز الثالث MI-28H Havoc (روسيا)

يطلق حلف شمال الأطلسي على "إم أي-28" "خراب" أو Havoc. وهي هليكوبتر روسية تناسب جميع الأحوال الجوية، ليلا ونهارا، جنبا إلى جنب لكونها مزودة بمقعدين فقط وهي مروحية هجومية مضادة للمدفعية. لا يوجد لديها أي قدرات ثانوية لنقل الجنود، وتم إنتاجها بشكل أفضل من إصدار "ميل إم أي -24". تم تزويدها ببندقية واحدة أسفل مقدمتها، إضافة إلى الأحمال الخارجية التي تحمل على أبراج تحت أجنحة المؤخرة.

المركز الثاني كاموف كيه إيه -50 / كيه إيه -52

"كاموف كيه إيه-50 الملقبة بـ"القرش الأسود" هي طائرة هليكوبتر هجومية روسية-الصنع ذات مقعد واحد مع نظام الدوار المحوري المميز الذي ابتكره مكتب كاموف للتصميم في الثمانينات. وتم اعتماد دخولها للخدمة في الجيش الروسي في عام 1995.

تم تصميم كيه إيه-50 لتكون صغيرة وسريعة ورشيقة لتحسين فرصها للبقاء على قيد الحياة والفتك بالأعداء. ولتحقيق الحد الأدنى من الوزن والحجم (وبالتالي أقصى سرعة وخفة الحركة)، أصبحت فريدة من نوعها بين مثيلاتها حيث يقودها طيار واحد. تم تصميم "Ka-50 هوكوم" الروسية بحيث يمكن أن تحمل 24 صاروخ "فيخر" و4 قرون صواريخ 20 جولة، أو مزيج منهما. كما يمكن لها أن تحمل الصواريخ "جو/ جو آرتشر" من طراز "AA-11/R-73"، الأمر الذي يجعل منها تهديدا قويا جدا ضد طائرات الهليكوبتر الهجومية المعارضة. يتم تركيب مدفع 30 ملم 2A42 أيضا عليها. وسرعة "هوكوم" هي الأعلى حيث تصل إلى 350 كلم في الساعة، ولها دائرة نصف قطرها في القتال 250 كلم.

المركز الأول AH-64D Apache Long Bow

من المعروف أن الطائرة "بوينغ AH-64 أباتشي" هليكوبتر هجومية صممت لتكون أبرز وأقوى نظام مضاد لأسلحة المدفعية في حرب الخليج، وهي مصممة لأداء مهامها القتالية ليلا أو نهارا وفي ظل الظروف الجوية السيئة. تم تصميم "أباتشي" خصيصا لتلبية المتطلبات الصارمة من خطة هجوم الهليكوبتر في الجيش الأميركي. وتم تجهيز أباتشي بأحدث التكنولوجيا الإلكترونية ونظم مكافحة الحرائق. وتتميز بقوة نيران رهيبة، حيث يمكن تحميلها بعدد 16 صاروخ "AGM-114 Hellfire" و76 صاروخ جو/جو 70mm أو مزيج من الاثنين معا - بالإضافة إلى 1200 جولة عيار 30ملم لمدفعها الآلي "M230".